Lichtmajer: "A nadie se le puede negar la inscripción por motivos económicos"

El ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo Lichtmajer, ratificó, enfáticamente, que ninguna escuela puede negar la inscripción a un alumno por motivos económicos.

Aunque defendió la existencia de cooperadoras en las instituciones, destacó que se trata de un pago voluntario. "Corresponde destacar la importancia que para la comunidad educativa implica contar con cooperadoras escolares de funcionamiento regular, y que cuenten con el apoyo económico de aquellas familias que estén en condiciones de hacerlo. Sin perjuicio de ello, cabe tener presente que su cobro no es obligatorio, y bajo ningún concepto puede condicionar la matriculación o permanencia del alumnado en el establecimiento. En iguales términos corresponde referirse a la Ayuda Escolar", destacó el ministro, mediante un comunicado.

Respecto del seguro escolar -fijado por el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán en un pago único anual de $ 700 por alumno-, que sí reviste un carácter obligatorio, pero dio opciones para aquellos que no puedan pagarlo. "El ministerio asiste en casos de familias que no puedan hacer frente a esta suma, para garantizar que no existan obstáculos económicos para el acceso al servicio educativo", afirmó Litchmajer en el comunicado.

El texto, además, precisa las vías de comunicación para aquellas personas que deseen realizar alguna consulta. "Mediante mensajes de WhatsApp a los teléfonos 3812501862 y 3815469806; mediante llamadas a los números (0381) 4979088/68, o por medio de un correo electrónico a la dirección [email protected].