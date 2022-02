¿Por qué no viene la OTAN a apoyar la lucha contra los rusos?

Gastón Juskiewicz, es chaqueño y desde hace más de 20 años que vive en Ucrania. Reside en Lviv, a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, con su esposa y sus dos hijos. En comunicación con LA GACETA, contó cómo están pasando estas horas de miedo e incertidumbre en Ucrania. A pesar de no querer abandonar toda la vida que construyó en ese país, no descarta la posibilidad de emigrar.

Durante la mañana de ayer, un puesto militar en Lutsk, a 138 kilómetros de Lviv. fue bombardeado por las fuerzas rusas, pero Gastón aún no pierde la esperanza de que la región donde vive no sea invadida. Este fue el diálogo:

- ¿Cómo estás Gastón? ¿Cómo están Lviv?

- Yo, como vivo al oeste del país, estoy cerca de la frontera con Polonia. Aquí la zona es bastante tranquila. Estamos lejos de la frontera con Rusia. Aparte los rusos no quieren mucho esta zona. No les interesa. Así que estamos esperanzados de que no lleguen hasta aquí. Pero si toman la capital, ya después venir para aquí no sería un gran impedimento para ellos.

- ¿Cómo están pasando las horas con todo lo que sucede?

- Todo en estado de alerta. Cada tanto suena la sirena. Hay que correr al sótano y hay que esperar que pase el momento de alarma. Y así como sucede en todo período de guerra, hay que juntar agua y alimento. Hacer planes, juntar los documentos, tener la mochilas preparadas en caso de que en cualquier momento uno se tenga que ir. Es una situación bastante compleja.

- ¿Qué pasa en las calles?

- Estamos en estado de queda. Toda la gente en las casas. Solo salen los mayores de edad. Tenés que salir con documento y solamente si necesitás comprar algo. Es como con la covid. Todos los negocios cerrados, los únicos que están abiertos son almacenes, farmacias y distribuidores de nafta. Hoy ya no vi más colas en los cajeros, debe ser que no hay más dinero.

- ¿Qué están sintiendo los ucranianos con la invasión rusa?

- Estamos como ven ustedes en el mundo, siguiendo los ataques desde arriba, desde Bielorrusia que van entrando. También desde abajo entraron los rusos, parece que quieren cerrar esa línea y llegar hasta Kiev. Porque lo principal es agarrar la capital y el gobierno para que se rindan. Parece que eso es lo que están intentando.

- ¿Estás pensando en irte?

- Estamos pensando y vemos todas las posibilidades. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, pasar simplemente a Polonia. Lo que sí ahora los hoteles en Polonia están carísimos porque, bueno, subieron el precio debido a que hay muchos ucranianos que están yendo para allá y están parando en los hoteles. Yo tengo casa y negocio, y no quiero abandonar esto. Si es que llegan hasta aquí, iría unos días a Polonia a esperar que pase el peor momento y volver. Pero si esto llega a ser ocupado todo por Rusia, ya no sé. Volver a Lviv sería ya difícil. Tendríamos que buscar un lugar para vivir permanentemente. Podría ser Italia, que tengo conocidos que podrían, al principio al menos, darnos alojamiento. Bueno, de última volver a Argentina. Yo soy de Chaco, pero tengo todavía a mi mamá que vive en San Nicolás, en Buenos Aires, y esa es una posibilidad que no descartamos.

- ¿Se esperaban que sucediera esto? ¿La magnitud de este ataque?

- No, no lo esperábamos. Los ucranianos tampoco. Tengo varios amigos ucranianos que no pensaban que fueran a llegar a tanto los rusos. Viendo la estrategia y la historia de Putin en otros países como Georgia o Moldavia, todos esos países en donde ha ocupado un pedazo de tierra. Simplemente avanza y ocupa un pedazo de tierra y se queda tranquilo más que nada cuando comienza a ver pérdidas. Y en cambio, acá no. Está avanzando por todos lados, tiene muchas pérdidas de aviones y tanques y no para. Continúa avanzando. Parece que no quiere quedarse solo con un pedacito. Parece que quiere ir por todo. Eso sorprende acá, que parece que quiere ir por todo y no parecía así antes.

- ¿Cómo ven los ucranianos la falta de apoyo de la OTAN? Ya el presidente Zelenski dijo que los dejaron solos…

- Los ucranianos sí dicen “¿por qué no vienen ellos y nos ayudan?” y “¿por qué no vienen ellos a apoyar en la lucha contra los rusos?”. El problema es que si se mete la OTAN sería una tercera guerra mundial. Los rusos tienen armas nucleares, sería algo imparable.