Cartas de lectores I: fe de vida

El 04/09/20, el Gobierno nacional puso en marcha la plataforma federal del Certificado Digital de Hechos Vitales (CDHV) que permitirá, entre otros beneficios, que siete millones de jubiladas y jubilados no deban movilizarse más para obtener la fe de vida. La directora de la Anses, el ministro del Interior y el ministro de Salud firmaron ahora un convenio para la creación de esta plataforma digital del Registro Nacional de las Personas (Renaper). La información periodística es mucho más extensa. Era puro relato. En el BO del 31/12/21 se publica la Resolución 227/21, prorrogándose la suspensión del trámite de actualización de fe de vida por parte de los jubilados y pensionados y pensiones no contributivas. Establece que a partir del 1 de marzo de 2022 los agentes pagadores son los únicos responsables del control de fe de vida, en el marco de lo establecido en la Resolución D.E.-N. N° 648 de fecha 11 de diciembre de 2014, y dispone “que las entidades financieras no podrán exigir la presencialidad de los jubilados, pensionados y pensiones no contributivas para realizar el trámite de actualización de fe de vida”. Pasamos del Estado presente y te cuida a ser otro el responsable. La Anses y los bancos atentan contra la dignidad de los mayores, transgrediendo el artículo 51 del CCyC. “Dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos derivan. Poseemos dignidad en tanto somos moralmente libres, por ser autónomos, igualados a otros de la propia ley”. La Provincia prohibió eventos masivos, instrumentó pase sanitario, aforo en los estadios (me parece perfecto, pero en los hechos, un desastre), pero no se tuvo en cuenta los centros de pago de jubilaciones, donde el amontonamiento es fenomenal.

Héctor Francisco

