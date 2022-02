Córdoba: halló una mochila con $ 500.000 y la devolvió.

Un cordobés halló en una esquina de la ciudad de Villa María una mochila con nada menos que $ 500.000, pero en lugar de quedárselos buscó al dueño del dinero y se lo devolvió.

La mochila estaba tirada. “La agarré y dos personas dijeron que era suya. Yo no sabía quien era el dueño, pero ellos no lo eran porque apenas le dije que conocía la persona que había perdido la mochila se fueron. Hay gente que se quiere apropiar de lo que no le corresponde”, reprochó el joven, según una nota publicada en el diario La Voz.

En ese momento, Enry -como se dio a conocer el joven- aún no conocía qué había en la mochila. Cuando la abrió, dentro de un local, se dio con los fajos de billetes. Pero además del dinero, en uno de los bolsillos, estaba la documentación del propietario, lo que permitió que lo contacte.

“Él no sabía que había perdido la plata; se enteró cuando le contamos. ‘Es mi vida’, me dijo y yo lo tranquilicé para que sepa que estaba toda la plata”, contó. El propietario de la mochila era un comerciante; y ese dinero estaba destinado al pago de sus empleados.

“Me dijo que quería invitarme a comer; incluso me dijo que me mandaba un almuerzo. Pero yo ya tenía un guiso que había hecho mi esposa”, explicó Enry.

“Hay que hacer las cosas bien, devolver lo que no es de uno. Él me quiere hacer un regalo, pero con las gracias ya está bien”, finalizó.