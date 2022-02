Suman pruebas en contra de los acusados del tiroteo de la Perón

Hasta el momento no se pudo ubicar a la mujer que sufrió el robo que derivó en el tiroteo de la Presidente Perón, pero el fiscal Diego López Ávila sumó dos denuncias de delitos registrados en Yerba Buena y en la capital que habrían sido cometidos por los ocupantes del vehículo que ya fue secuestrado. El caso generó una polémica por la falta de colaboración por parte de algunas personas para que se esclareciera el hecho.

El hecho se conoció a través de la viralización de un audio que grabó un comerciante. En el mensaje contaba que jóvenes que se movilizaban en un Peugeot 307 habían robado un bolso de un automóvil que estaba estacionado y en el que tres niños aguardaban a su madre. El hombre persiguió a los delincuentes hasta la avenida Perón, donde se topó con un móvil policial que los persiguió. En el trayecto, los efectivos dispararon con sus armas antitumultos para obligarlos a detenerse, pero no pudieron hacerlo y terminaron escapándose.

El fiscal López Ávila decidió actuar de oficio y pidió a la Brigada de Investigaciones de Yerba Buena que identificara a los sospechosos. El personal, al mando del comisario Eduardo Marchant, ubicó el domicilio del titular del vehículo que tiene varios antecedentes por delitos contra la propiedad. En un allanamiento, secuestraron el auto, que tenía rastros de haber recibido impactos de postas de goma.

Al confirmarse que la víctima del robo no había realizado la denuncia, los investigadores ubicaron al autor del audio. Cuando lo entrevistaron, el testigo clave les habría dicho que no realizaría presentación alguna sobre el caso. Tampoco habría aceptado aportar datos claves sobre la mujer damnificada ni informa el lugar donde se produjo el delito para que analizaran las cámaras de seguridad de la zona.

Por ese motivo, los responsables de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I pidieron a la comunidad que aportaran datos para esclarecer el hecho. No apareció ningún testigo que aportara información de ese caso, pero sí llamaron otras dos víctimas. Una informó que fue asaltada por jóvenes que se movilizaban en el Peugeot 307. Otra, que también informó que aportará videos, dijo que los ocupantes de ese vehículo habían sustraído elementos de vehículos estacionados utilizando inhibidores de alarmas en la avenida Belgrano.

Con estos elementos, López Ávila podrá, luego de cerrar la investigación, acusar a por lo menos el propietario del auto de robo y no sólo de resistencia a la autoridad. El fiscal indicó que se siguen recibiendo denuncias en el celular 381418-3291 o al fijo 4920710, Interno 191.

Más allá del avance de la investigación, en Yerba Buena se debatió el caso. “Me parece de terror lo que hizo ese comerciante. Es fácil viralizar un audio, pero lo complicado es aportar datos para que los delincuentes queden presos. En las redes sociales no se solucionan los problemas. Esa persona también debe tener esposa e hijos y a ellos le podría pasar lo mismo”, opinó Mariano Reartez.

“Es cierto que la gente no cree en la Policía ni en la Justicia, pero nuestra obligación como ciudadanos es denunciar y colaborar con ellos. Si no lo hacemos, después no nos quejemos. Fue de terror lo que pasó con este caso”, explicó Josefina de Jiménez. “Entiendo a la gente que se siente insegura y que no confía en nadie, pero nadie puede eludir su responsabilidad. Y todo esto ocurre porque los tucumanos creen que todo pasa por las redes sociales”, agregó María Laura de García.

Fernando Heredia dijo entender al comerciante. “En esta provincia todo puede pasar. Quién asegura que después no te hagan algo los choros. Sí le cuestionaría que haya mandado el audio y después se borró. Eso sí está mal”, finalizó.