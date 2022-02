Cartas de lectores I: éxodo y grieta

Desde que publiqué mi carta (“El éxodo”, 22/02) que recibo agravios por parte de macristas, que me tratan de kirchnerista. Yo dejé bien claro que no pertenezco a ningún partido político ni soy kirchnerista, ni macrista, ni peronista, ni radical. Dejo bien en claro, sobre todo el Sr. Luis Ovidio Pérez Cleip (carta “El éxodo”, 24/02). Si alguien me manda a escribir es mi patriotismo hacia mi país, que lo veo mal, lo veo triste, lo veo desunido por gente fanática, inescrupulosa, que hace añicos los sueños de miles de personas que se quieren ir viendo que esta grieta no termina más. El Sr. Macri, el Sr. Fernández y la Sra. Kirchner no son referentes de nada para mí; sólo sigo el ideal de una Patria Grande, como soñó el Gral. José de San Martín, el verdadero protagonista de esta historia, que luchó por la libertad y que jamás pudo ver algo que soñó, dado que también Rivadavia le hizo la vida imposible hasta llevarlo al exilio en Francia. Esto de seguir culpando uno al otro es típico de hombres carentes de patriotismo, y hoy tenemos una economía de guerra, ya que nuestra Nación tiene índices de pobreza y desempleo alarmantes. Quisiera ver otro partido al cual se pueda votar que no sea JXC o Frente de Todos. No escribo más; sólo quería aclarar esto, sobre todo al Sr. Cleip, el cual me da el título de que amo al kirchnerismo. Yo amo a Dios y a la Patria; a mí me mandan mis ideales, no partidos políticos. Mi esfuerzo me da de comer.

Fernando Esteban Saade

