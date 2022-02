Vuelve Mirtha Legrand, pero no sabe en qué señal

Pocas personas pueden cumplir 95 años en condiciones vitales dignas y con lucidez. Mirtha Legrand es una de ellas, y los celebró el miércoles, en un festejo íntimo al que los invitados debieron concurrir hisopados. Sin embargo hubo invitadas importantes que no llegaron a la fiesta, como Susana Giménez, que partió a su chacra en Punta del Este. Por teléfono o por videos la saludaron su nieta, Juana Viale; su hija, Marcela Tinayre, y Ámbar de Benedictis, su bisnieta.

A pesar de estas ausencias, el encuentro de la diva con los periodistas fue parte importante de la celebración ya no le esquivó a ningún tema, y brindó algunas primicias en sus declaraciones:

LA INICIAL. La torta-letra marca tendencia en la pastelería.

- “Vuelvo seguro, pero no sé en qué pantalla”, aseguró, al reconocer que extraña trabajar en la TV y sugiriendo que podría no volver a la pantalla de ElTrece. Aclaró que no haría un especial cada fin de semana, sino más bien uno cada 15 días o a lo sumo una entrega mensual en última instancia. “En la semana van a tener noticias. Estoy en tratativas”, anticipó.

- “No, porque dice una cosa y después se desdice”, le respondió a Eduardo Feinmann cuando le preguntó si entrevistaría al presidente Alberto Fernández.

- “Somos 44 millones de personas que la mitad nos queremos y la otra mitad no, la famosa grieta”, agregó.

- “No te digo nada, te dejo con la intriga”, dijo entre risas, y no desechó del todo la posibilidad de competir eventualmente con Juana Viale. “La veo espléndida, divina, elegante, distinguida, graciosa, zafada, como dice ella”, la elogió de inmediato.

EL NIETO. Nacho Viale asistió; no así las mujeres Tinayre-Viale. la nación

- “Que la Argentina salga adelante; que nos unamos todos los argentinos; que se termine con los pobres, que la gente viva bien porque este es un país maravilloso que se merece que todos nos queramos y no como ahora que nos detestamos”, expresó como uno de los tres deseos a la hora de soplar las velitas.

- “Hay una confusión; no cumplo 95, ¡cumplo 59!”, bromeó cuando le pidieron que revelara la fórmula para llegar a su edad con salud y buen humor.

- “He recorrido un largo camino y estoy muy feliz, porque he tenido una vida maravillosa, llena de felicidad, de gente que me quería, con dos hijos divinos, un marido y una familia maravillosa y un público que me ama, ¿qué más puedo pedir? Todo muy placentero”, señaló cuando le preguntaron por su estado de ánimo en el día de su cumpleaños.