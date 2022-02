Roban auto en Barrio Norte: le hurtaron la llave de su casa

“Estoy muy sorprendido por toda la gente que se acercó a ayudarme”, expresó Juan Cruz García Hamilton, el joven de 28 años que sufrió el robo el auto el martes a la tarde. El hecho ocurrió a la tarde en Barrio Norte.

Todo comenzó a horas de la siesta cuando García Hamilton había regresado de su trabajo a su departamento de un edificio de avenida Salta al 600 para descansar. “Me acosté y al rato escuché un ruido en el interior de mi casa. Me llamó la atención y vi que una persona salía de mi casa, pensé que había sido un vecino. Había dejado plata y otras cosas sobre la mesa y estaba todo, así que no sospeché que algo malo pasaba”, le contó la víctima a LA GACETA.

“A la tarde me fui nuevamente a mi negocio. Cuando volvía caminando, cerca de las 22, me doy cuenta de que no tenía las llaves del auto y me fui a la cochera porque quizás las había dejado puestas. Ahí me doy con que mi auto no estaba”, agregó Juan Cruz.

Relató que avisó al encargado del edificio y pudo ver las imágenes de las cámaras de seguridad. “Se ve clarito cómo alguien se lleva el auto de la cochera. Esto es increíble. Me siento impotente”, dijo. Los vecinos de la cuadra dijeron no haber visto nada. El vehículo robado es un Fiat marca Argo color gris oscuro.

“Hace dos años que lo tengo al auto y realmente es muy feo que mientras uno está trabajando todo el día, haya alguien que viene a tu propia casa y te roba”, se lamentó.

El joven luego de ver las filmaciones de las cámaras del edificio, se dirigió a la comisaría I para realizar la denuncia correspondiente. La Unidad Fiscal de Delitos de Robo y Hurto tomó intervención en el caso. “Confío en la Policía y en la Justicia. No importa si no lo encuentran al responsable, sólo pretendo que mi auto aparezca cuanto antes”, expresó.