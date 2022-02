Turismo Nacional: de a tres y con velocidad ponen tonada tucumana

Porque el “chapa a chapa” es más habitual que en cualquier otra categoría del automovilismo nacional. Porque las filas indias, si se forman, son de pocos autos y bien pegaditos. Si la carrera se sigue por televisión, es raro que un auto aparezca en soledad. Inmediatamente irrumpirá otra máquina en la escena, acechando y tratando casi de rozar con la trompa la parte trasera de la máquina rival para intentar el sobrepaso con un ágil movimiento. El Turismo Nacional (TN), por todas esas situaciones emocionantes –y muchas otras- es de los torneos favoritos del público fierrero y de los certámenes más deseados por los pilotos argentinos. Desde mañana y hasta el domingo se correrá la primera fecha del campeonato en Bahía Blanca con tres tucumanos. Todos ellos en la Clase 2, la menor: Maximiliano Bestani, Facundo Rotondo y Bruno Miglio.

El trío genera un resumen del atractivo presente del TN. Bestani es ejemplo del encanto que genera el estilo de carreras que se producen en la categoría. A “Maxi” le gusta que cada prueba sea más difícil que la anterior y por eso corre hace 10 años en el TN. Esa altísima dificultad también hace que Rotondo desde hace tres temporadas, se sienta poderoso cuando ve la bandera a cuadros, sin importar la posición porque llegó con su auto a salvo haciéndoles frente a los mejores pilotos del país. Y Miglio, que debutará en la categoría, a sus 21 años se frota las manos; reconoce que es un buen momento para proyectar una permanencia.

Entonces... Bestani encara la temporada nuevamente con el Ale Bucci Racing. “Maxi” seguirá en la escudería dueña de los últimos cinco títulos. El equipo reservó para el piloto la unidad cero kilómetro de la clase: un Toyota Etios. Dato que es indicio de la confianza que está depositada en Bestani que en los últimos años siempre fue protagonista.

En otro extremo, en referencia a la antigüedad de los equipos, está Rotondo. “Facu” se sumó a las filas del JPM Racing de Juan Pablo Maquirriain que debuta en el torneo. Al igual que su comprovinciano, Rotondo usará un vehículo cero kilómetro de la misma marca japonesa y modelo. El piloto ya probó la máquina en el autódromo Ciudad de Paraná.

Miglio, también con algunas horas de pruebas sobre el auto, competirá por primera vez en un vehículo con techo. El joven piloto llega desde la Fórmula Renault Plus al DG Motorsport de Diego Gay con la meta de sumar experiencia, en primera instancia. El primo de Bestani se subirá a un Nissan March, uno de los cinco autos que atenderá la escudería.

La actividad en Bahía Blanca comenzará hoy con las verificaciones administrativas, mientras que la acción en la pista de 3000 metros de extensión empezará mañana con los entrenamientos. La Clase 3, la mayor, se anuncia tan entretenida como la 2 que tendrá al campeón defensor, Julián Santero, manejando un Toyota Corolla. Las dos clases unidas pondrán en marcha a toda velocidad la temporada de la categoría que se corre desde 1961.

Maximiliano Bestani

Lugar de nacimiento: San Miguel de Tucumán.

Edad: 29.

Ocupación: comerciante en la empresa familiar de transporte de carga y ventas de neumáticos.

Carrera deportiva: campeón karting, Fórmula 4 y NOA. Compitió en la FR Plus.

“No me preocupa empezar con un auto al que no probé, al contrario. Eso sí, estoy muy ansioso y no veo las horas de conocerlo”

“Me mantengo hace 10 años en la Clase 2, más que nada porque mi principal objetivo es pelear un campeonato y ser campeón. Y la segunda razón es por el presupuesto: actualmente estoy pagando las carreras con un 90 por ciento de plata de mi bolsillo. Lo hago porque me gusta; es un hobby. Pasar a la Clase 3 requiere una inversión mayor. Además, hay pocos autos nuevos disponibles y para encarar un proyecto, debe ser de buena manera para estar peleando adelante como lo deseo”

“Es una categoría que siempre sorprende. Los autos son difíciles de manejar y siempre hay que ir muy al límite. Nunca se termina de aprender porque cada circuito, vuelta, carrera, podio o victoria siempre enseña algo distinto”

“El autódromo es muy técnico. Pienso que al Toyota le puede caer muy bien y lograr un buen resultado”

Bruno Miglio

Lugar de nacimiento: San Miguel de Tucumán.

Edad: 21.

Ocupación: encargado general en la empresa de transporte de la familia.

Carrera deportiva: karting tucumano y santiagueño,

Subcampeón Rotax Grand National 2014 y Subcampeón Fórmula Renault Plus 2019.

“Es el momento justo para hacer el cambio. El año pasado corrí solo dos fechas de la Fórmula Renault Plus. Se me presentó esta oportunidad y la aproveché”

“En este equipo hay varios años de experiencia y me gustó el trato de Diego Gay y su hermano Pablo”

“Los objetivos están pensados para esta primera fecha. La meta es terminar con el auto sano dentro de los 10 primeros, pero hay que ver cómo se van dando las cosas”

“Las diferencias entre un auto de Fórmula y uno del Turismo Nacional son bastantes. En el de Fórmula, la velocidad de curva es mucho mayor que en uno de Turismo Nacional. Eso lo voy a ir descubriendo vuelta a vuelta”

“Al autódromo no lo conozco. Me parece bastante técnico con algunas curvas clave”

Facundo Rotondo

Lugar de nacimiento: San Miguel de Tucumán.

Edad: 25.

Ocupación: Técnico de Gestión de Empresas.

Carrera deportiva: obtuvo campeonatos y subcampeonatos en categorías de Fórmula y karting.

“No llego con las horas de manejo que quisiera. Pero estoy muy conforme con la pruebas que, si bien no fueron muchas, pude sentir que el auto es contundente y en él me siento muy cómodo”

“El Etios es muy diferente. Es un auto mucho más estable y cómodo en comparación al Ford Fiesta que manejaba. Me gusta más”

“Pelear por todo es el objetivo. Con el equipo nos planteamos llegar a la última fecha siendo protagonistas. Me tengo mucha fe a diferencia de los años anteriores, porque sé que tengo una herramienta con la que puedo pelear y un equipo que me respalda”

“El TN, lejos, es la categoría más difícil del país y más la Clase 2. Hay más de 40 autos, todos son muy buenos pilotos. Cada vez se está haciendo más difícil y este año tiene un nivel increíble”

“El circuito es muy pequeño, pero es bastante trabado. Siempre está en el calendario de los últimos años. Lo remodelaron y quedó bastante bien. Tenía algunos detalles de seguridad que espero se hayan solucionado”