Cartas de lectores II: Cancha de fútbol 5

Hace aproximadamente dos años instalaron canchas de fútbol 5 en Av. de las Américas al 2.000, escuelita de fútbol, deporte para jóvenes, excelente. El problema es que las canchas dan con nuestras medianeras, somos cuatro familias que tenemos el mismo problema; cada vez que llueve las canchas sintéticas no absorben el agua, no hicieron ningún sistema para decantar y pasa a través de nuestras paredes hacia unas construcciones que tenemos a continuación, llenándose de agua, arruinando todo lo que allí tenemos (poseemos fotos dando fe de eso). Hablamos con los dueños en varias oportunidades y al no tener respuesta, entre los cuatro vecinos pagamos un albañil para que trate de solucionarnos el problema; hicieron un zócalo de cemento pero no dio resultado. Mientras tanto, con el temor que de seguir así, sin solución, se nos venga la pared abajo y sus consecuencias. Por favor, pedimos a la entidad que corresponda, a los que autorizaron este complejo, que intervengan para que nos den una pronta solución antes de que suceda algo grave.

Silvia C. Fierro

Pasaje Monserrat 3.567

San Miguel de Tucumán