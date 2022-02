Carlos Paz: atraparon un pez que en China es considerado una leyenda

Un hombre atrapó en la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz un pez que en China es considerado una leyenda.

Se trata de un carpa koi, originario del "Gigante asiático", que suele ser criado en estanques, y utilizado como mascota.

Precisamente, esta situación llama la atención, porque apareció en las aguas del río San Antonio, según da cuenta una nota publicada en el diario La Voz.

Enrique Agustín Areco (41 años) es oriundo de El Fantasio, el balneario más conocido de Villa Carlos Paz. Él atrapó el pez, le tomó fotos y lo devolvió al agua.

Hace más de tres lustros que integra el cuerpo de guardavidas de Carlos Paz. El lunes se juntó con amigos y pescó el hermoso ejemplar de carpa koi, de más de cinco kilos.

Se trata de una variedad de carpa doméstica, que suele sembrarse en estanques. Si bien no es originaria de nuestro país, los pescadores del lugar aseguran que vieron varios de estos ejemplares en el lago San Roque.

En la antigua China, este pez era uno de los más populares. Según la leyenda, los koi eran una raza muy poderosa capaz de nadar a contracorriente y alcanzar cimas de cascadas. En el momento en que lo hacían, se convertirían en un dragón y representa la fortaleza, la valentía, la paciencia, la longevidad y la suerte.

“Me fui a una zona del río que conozco mucho. La pesca es un hobby para mí, y todo lo que pesco lo devuelvo al agua. Ese día, me junté con amigos y nos estábamos por ir a la montaña a pescar truchas, pero repentinamente nos vimos sorprendidos por la tormenta y decidimos quedarnos en la ciudad. Fuimos a la zona de La Hoya, llegamos y tiramos un rato. Primero sacamos una carpa común que inmediatamente devolvimos, pero después nos llamó la atención el pique de algo que se disparaba para todos lados. En un momento, salió a la superficie y le vimos el lomo naranja. Mis amigos empezaron a decir que era una carpa koi y se arrimó la gente a verla”, contó Areco.

“Sacamos un par de fotos y la devolvimos al agua. Le dicen la ´figurita difícil´, porque no pica con facilidad. No son comunes en nuestro río, pero dicen que las sembraron por el tema de las algas en el lago. Hace mucho tiempo se vía alguna en la zona de los aireadores, pero acá únicamente vimos alguna en la zona de los puentes. No la pesé ni la medí, porque hicimos todo rápido ya que es muy delicada y no queríamos lastimarla, ni que sufra. Pero calculo que debe haber tenido unos 5 o 6 kilos”, concluyó el pescador.