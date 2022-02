Aumento de tarifas: Martín Guzmán y Georgieva no pudieron destrabar la negociación

El ministro de Economía, Martín Guzmán, habló con Kristalina Georgieva por el aumento de tarifas, pero no logró destrabar la negociación. Una horas antes de que el Gobierno decidiera posponer el envío del acuerdo al Congreso, el ministro de Economía y la directora gerente del Fondo dialogaron para encontrar un punto de equilibrio entre la propuesta de la Argentina y las exigencias del FMI.

Guzmán y Georgieva se contactaron para negociar el aumento del 60 % que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar un acuerdo con Argentina que permita refinanciar la deuda de U$S 44.000 millones.

El ministro explicó que no es posible aumentar las tarifas eléctricas en ese porcentaje como exige el staff del FMI. Por su parte Georgieva respondió que, a su entender, no parece sustentable el sendero fiscal que se propone para reducir el pesado déficit argentino.

Déficit fiscal

La reunión vía internet sirvió para ratificar las discrepancias que enfrentan a la Argentina con el FMI. Según se anunció desde la Casa Rosada, Alberto Fernández no quiere ajustar las tarifas en un 60 %, mientras que el Fondo reclama ese fuerte incremento para garantizar que habrá un déficit fiscal de 2.5 del Producto Bruto Interno (PIB) en 2022.

El 22 de marzo vencen U$S 2.800 millones con el FMI, y el Banco Central no tiene las reservas para enfrentar este vencimiento. Ante esta situación, Argentina puede caer en default con el FMI y arrastrar al Club de París, que aguarda un pago de U$S 2.000 millones que vencieron en marzo de 2021.