Mariana Nannis rompió el silencio y apuntó contra Claudio Caniggia: "Me tenía amenazada"

Tras conocerse que Claudio "Paul" Caniggia fue citado a una audiencia indagatoria por presunto abuso sexual contra Mariana Nannis. La mediática rompió el silencio y contó detalles del calvario que habría vivido al lado del ex jugador de fútbol.

"Tengo miedo, el tipo me tenía amenazaba, me cagaba a palos. Yo no podía hacer la denuncia cuando me cagaban a palos y me violaba a la fuerza", afirmó Nannis durante una entrevista con Jorge Rial, en su programa Argenzuela, por Radio 10.

Y añadió: "me cagaba a trompadas. Ponía los brazos para que no me pegue en la cara. Tenía moretones en los brazos. Me vio gente de mi entorno. Pero esto no pasó solo en el Faena. Esto paso también en España".

La mediática hizo además hincapié en la estrategia de su ex para mudar el conflicto legal a la Argentina porque, según ella, sus vínculos y amistades podrían beneficiarlo . "¿Por qué te pensás que me puso un divorcio en la Argentina? Es amigo del capo de la policía", sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Nannis se refirió a la situación más difícil toco vivir con Caniggia. "Lo peor fue cuando me empujó contra un auto y perdí a mi bebé. Eso fue lo peor que me pasó", confesó llorando.

"Yo no me quería acostar con él porque volvía a las cuatro o cinco de la mañana de hacer cualquier cosa y estaba en un estado. Se pensaba que, como yo era su mujer, podía hacer lo que quería. Y no está bien eso. Y no podía hacer la denuncia porque él conocía a todos. Mi vida fue un desastre al lado suyo. Nadie lo sabe las cosa que me pasaron con él", añadió.

Por último, al ser consultada sobre si sus hijos - Axel, Charlotte y Alexander- presenciaron las escenas de violencia, dijo: "siempre me pegaba estando sola con él. Cuando me empujó contra el auto, estaba embarazada y estábamos los dos solos en el garaje. No había nadie".

"Sentí como un latigazo. Me fui a dormir, me dolía todo. Le dije: ‘vos no entrás’ . Al otro día, cuando me fui a hacer un masaje en el césped, le dije a la persona que pare porque sentía todo caliente. Estaba chorreando sangre. Tenia un hemorragia. Terminé perdiendo un hijo de dos meses y medio", recordó sobre la pérdida.