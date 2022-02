Bill Gates vaticinó que habrá otra pandemia

Como si no tuviéramos suficiente con esta, algunos anticipan que habrá otra. Hablamos de pandemias y aunque no sea grato enterarse de este tipo de cosas, lo cierto es que Bill Gates, aseguró que habrá otra y habrá que estar muy atentos.

"Tendremos otra pandemia. Será un patógeno diferente la próxima vez", aseguró el fundador de Microsoft en una entrevista con Hadley Gamble, periodista de CNBC.

Para esta nueva pandemia, el copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates espera una inmunización más rápida que la que tuvo lugar ahora, para poder combatir la situación ante una eventual pandemia causada por otro patógeno. “La posibilidad de una enfermedad grave, que se asocia principalmente con la edad avanzada y la obesidad o la diabetes, esos riesgos ahora se reducen drásticamente debido a la exposición a la infección. La próxima vez deberíamos intentar hacerlo, en lugar de dos años, en seis meses", explicó.

Su teoría llega de la mano con la creencia de que la covid-19 está en retirada y aunque haya tomado tiempo vacunar a buena parte de la población mundial, ese objetivo está cerca de cumplirse y la prueba más fehaciente es la cepa Ómicron, mucho más “suave” que las anteriores.

El problema con el porcentaje de la población no vacunada no es simplemente el hecho de que no lo estén, sino la demostración de la falta de capacidad global para vacunar a la gente.