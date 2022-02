Atlético: que la historia sea diferente

Hace unos pocos meses, el estadio “15 de abril” fue testigo de un nuevo cachetazo a un Atlético que no daba pie con bola y que llegaba luego de ser goleado por Defensa y Justicia en Tucumán, por Rosario Central y por Platense en condición de visitante.

En aquella tarde de lunes, en noviembre, el partido para el “Decano” duró sólo 30 minutos. El insólito penal de Cristian Lucchetti ante el juvenil Juan Nardoni fue el acta de defunción para un equipo que penaba en cancha.

La historia esta tarde puede ser diferente a aquel 0-3. Más bien, los hinchas, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico y todo el mundo “decano” espera que así sea. Y hay algunos indicios para imaginar una desenlace feliz. El principal es el anímico.

Es verdad que la mochila de los 11 partidos sin ganar pesa, pero el 2-2 agónico ante Platense (el “Calamar” asoma como puntero, con siete puntos en tres partidos) generó la cantidad suficiente de serotonina como para tener una sonrisa de oreja a oreja y los ánimos por las nubes durante estos días.

“La idea era cambiar la mentalidad y eso creo que se notó. En otro momento, quizás no hubiésemos logrado ni empatarlo. Lo buscamos hasta el último instante, ojalá que cuando termine este campeonato el punto nos sirva”, confía Augusto Lotti, el autor del empate agónico ante el “Calamar”.

Según los propios protagonistas, la historia hoy será completamente diferente en comparación con la de noviembre. “Ganamos confianza como grupo. Estamos todos juntos, mirando para adelante. Queremos dejar atrás lo que pasó, tenemos un buen equipo para estar más arriba”, subrayó el goleador.

La confianza de los delanteros está relacionada directamente con el gol. No hay vueltas. En ese sentido, Atlético puede estar tranquillo. Su “9” quedó afuera del debut por estar contagiado de covid y el equipo lo extrañó. Por suerte para él y para Juan Manuel Azconzábal, en la segunda fecha (en sus primeros 90 minutos) pudo convertir un gol y tener incidencia directa en el primero. “Me costó el partido, tuve solamente una práctica normal y ya me tocó jugar todo el partido. Me cansé pero es normal después de tener el virus. Haber jugado los 90 minutos me dio mucha confianza para lo que viene”, agregó el delantero.

Aunque no estaba en los planes, el ex Unión jugó todo el partido y tanto sacrificio trajo sus frutos cuando el partido se moría. “Por dentro pensaba que estaba muerto, porque no daba más, pero por suerte se dio el gol al final”, agregó.

Por supuesto que Lotti se perfila para ser titular, a pesar de los pocos días de recuperación. Es más, el goleador integró la delegación, junto a Nicolás Laméndola, Ramiro Ruiz Rodríguez y parte del cuerpo técnico, que viajó el domingo por la noche en ómnibus a Santa Fe. La gran mayoría de la delegación viajó ayer por la mañana en chárter.

“Hay pocos días de recuperación, vamos a buscar los tres punto. Igual me gusta que los partidos sean seguidos para que la semana no resulte tan larga”, dijo el goleador, que durante 2021 anotó 10 goles para el “Decano”.

Con respecto a su posición en el campo de juego y el sacrificio que solicita Azconzábal a sus dirigidos en cada encuentro, el artillero admitió que en sus espaldas hay una gran responsabilidad.

“Mi trabajo es hacer goles, ojalá pueda seguir convirtiendo, eso te va dando más confianza y te alimenta las ganas de seguir jugando”, señaló el delantero, que sabe que Santa Fe no será un destino agradable para Atlético.

“Será un partido durísimo, estuvimos analizando al rival y sabemos que vienen bien”, avisó Lotti, que tiene la ilusión de dar el gran golpe y cortar la racha.

Se hace fuerte en casa y apuesta a seguir creciendo

El muy buen arranque que tuvo Unión en la Copa de la Liga Profesional hace suponer que esta tarde el estadio “15 de abril” será una olla a presión. El “Tatengue” venció a River en el debut y luego sumó un punto en su visita a Talleres.

Con un equipo que tiene intensidad y que va al frente buscando el arco rival, el entrenador Gustavo Munúa buscará su segunda victoria en el torneo y tratar de extender dos rachas positivas. Por un lado, el objetivo es obtener el cuarto triunfo consecutivo jugando en casa (racha que comenzó la pasada temporada) y como segundo paso, mantener la valla invicta por cuarta vez consecutiva. Justamente el primer partido de esta era fue ante Atlético, durante las últimas fechas del pasado torneo; cuando lo vapuleó por 3-0 al “Decano”, gracias a un triplete de Juan Manuel García.

Hoy, García ya no está en el club y la nueva carta de ataque es el uruguayo Jonathan Álvez, delantero activo y participativo que se destacada pivoteando y buscando diagonales para tratar de lastimar a los rivales. En tanto, la única variante que decidiría Munúa es el ingreso de Enzo Roldán en lugar de Juan Ignacio Nardoni.

A las 19.15

UNIÓN: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Brítez y Claudio Corvalán; Daniel Juárez, Enzo Roldán, Juan Portillo y Gastón González; Jonathan Álvez y Mauro Luna Diale. DT: Gustavo Munúa.

ATLÉTICO: Tomás Marchiori; Martín Garay, Bruno Bianchi, Marcelo Ortíz y José Doldán Aquino; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Gastón Gil Romero y Renzo Tesuri; Leonardo Heredia y Augusto Lotti. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Arbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Unión. Por TV: Fox Sports Premium.

CORAZÓN "DECANO"

Ya tiene el equipo

El plantel se entrenó ayer por la tarde. Durante la sesión que estuvo centrada en aspectos tácticos y en jugadas de balón detenido, Juan Manuel Azconzábal definió los “11” futbolistas que hoy comenzarán el duelo contra Unión. Esta noche, una vez que finalice el partido, la delegación retornará de manera inmediata de igual manera que llegó a Santa Fe: una parte en ómnibus; jugadores y cuerpo técnico, en un vuelo chárter.

Sigue la acción

Hoy continuará la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional con los siguientes duelos: por la zona 1 desde las 19.15, Patronato enfrentará a Talleres; y desde las 21.30, Racing recibirá la visita de Argentinos. Mientras tanto, por la zona 2 desde las 21.30, Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Colón en el “Madre de Ciudades”.

Pegó un portazo

Ayer, Tigre derrotó 2-0 como visitante a Barracas Central, con goles de Pablo Magnín e Ijiel Protti. La tercera derrota en igual cantidad de presentaciones, motivó que, al termino del partido, Rodolfo De Paoli decidiera presentar su renuncia como entrenador del “Guapo”.

Sigue en Brasil

Medios brasileños afirman que Tomás Cuello tendría acordada su llegada al Athletico Paranaense y que firmaría un contrato por cuatro años. Por esta operación, el “Decano” recibiría a cambio una suma cerca a los 2,5 millones de dólares.

Fútbol senior

En el debut en la “Copa Argentina Senior”, Atlético igualó 1 a 1 con Estudiantes de Santiago del Estero. El gol para el “Decano” lo marcó Leandro Herrera. La próxima semana jugarán contra Cruz Alta y luego deberán enfrentar a Güemes de Santiago.

Inscripciones al femenino

El fútbol femenino abrió las convocatorias a las categorías formativas, juveniles y Primera. Las pruebas son los días lunes, miércoles y viernes desde las 16.30. Una vez que finalice la selección, iniciará la actividad que está prevista para el miércoles 16 de marzo a las 17, en el complejo “José Salmoiraghi”. Las interesadas deben comunicarse con la coordinadora Daiana Valle al teléfono 3814463784.