Cartas de lectores VII: reparar escuelas

Al escuchar al gobernador Osvaldo Jaldo afirmar que está reparando y poniendo en condiciones las escuelas para el inicio de clases 2022, quiero a través de este medio felicitarlo por su iniciativa. Aviar escuelas es muy importante y más en estos tiempos de pandemia, los baños, cocinas, suministros de agua, aulas, etc. Espero que los mismos sean con materiales de buena calidad y realizados con conciencia y bien. Fundamento el pedido en razón de que año tras años el carenar de las escuelas se anunciaba con bombos y platillos pero era “maquillaje barato”, de pésima calidad, abaratando costos, parches de poca monta, remiendos que duraban días. Sr. gobernador, las escuelas necesitan una reparación de calidad y duradera, nuestros niños merecen lo mejor, son el futuro del país, y siempre tenemos que nivelar para arriba, no para abajo. La educación está en bajada. Tenemos alumnos de 5to grado que no saben leer de corrido, ni sumar 2+2, y para qué pensar en comprensión lectora. Estuvimos dos años en el freezer. Docentes educandos y padres esperan que de una vez por todas la provincia despegue en materia de educación (paritarias, escuelas en condiciones, comedores de calidad, etc.). El futuro de Tucumán está en sus manos.

María Eugenia Ezquer

[email protected]