Belu Lucius y un contundente mensaje sobre el bullying en redes

“Belu” Lucius es una influencer que se ganó el cariño del público compartiendo divertidos momentos de su vida y la de su familia en Instagram. La joven está casada con Javier Ortega Desio, jugador de rugby en Los Jaguares, tiene dos hijos y, esta vez, dejó de lado el humor para hacer un contundente descargo contra el bullying.

La influencer decidió referirse al tema luego de que se difundieran en los últimos días la noticia del suicidio de Drayke Hardman, un niño estadounidense de 12 años que terminó con su vida luego de sufrir bullying en la escuela.

Muchos artistas y celebridades hablaron públicamente sobre el hecho y expresaron su rechazo a este tipo de acoso. En particular, el llamado a la reflexión y las críticas se centraron en el comportamiento abusivo de muchos usuarios en las redes sociales, a la vez que pidieron tomar dimensión de las terribles consecuencias que pueden suscitarse.

Lucius compartió un momento íntimo con sus tres millones de seguidores y contó que ella misma fue y sigue siendo víctima de bullying.

Foto Instagram @belulucius

"Ayer un niño de sólo 12 años se quitó la vida: era víctima de bullying. Yo pensaba que el bullying era cosa de niños pero no, LO SUFRO CONSTANTEMENTE; es diario y cotidiano", fueron sus primeras palabras en el post.

"Leo constantemente derroche de insultos hacia otros, no se entiende el propósito ni el motivo de tanto odio. Por qué la gente piensa que puede vomitar mierda de la boca sin importarle nada. Si no vas a decir nada bueno, mejor no digas nada", se puede leer mientras se reproduce un video en el la influencer recopila los penosos calificativos que mucha gente le escribe.

La mamá de los pequeños Bautista y Benjamín, agregó: “Acá en las redes sociales está inundado de gente con este lema tatuado: ‘Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago’. Finalmente, se despidió tildando de “manga de hipócritas” a quienes sostienen esa actitud.