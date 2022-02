Palabras y hechos contra la discriminación en el deporte

En ocasión del Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional de Fútbol (LPF), los organismos rectores del deporte más popular en el país, manifestaron su apoyo en redes sociales a la lucha contra la discriminación y establecieron que los clubes que jugaran el sábado saldrían a la cancha portando una pancarta alusiva invitando a la sociedad a cumplir con los valores del respeto y la inclusión.

Y eso fue todo. Se dirá que hacer algo siempre es mejor que no hacer nada, pero no deja de ser un simbolismo para la foto con fecha de vencimiento ese mismo día. Al siguiente, todo vuelve a ser igual. Ya no hay pancartas, ni consignas en Twitter con los colores del arco iris ni promesas de acciones de fondo. Vuelve el prejuicio, la violencia y el miedo. Prueba de ello es el revuelo que causaron las declaraciones del ex jugador de Manchester United y del seleccionado francés, Patrice Evra, en una entrevista con el diario Le Parisien. “En el fútbol, si dices que eres gay, se acabó. Tuve compañeros que eran homosexuales. Cara a cara me lo dijeron, tenían miedo de hablarlo con el resto”, contó Evra. Si bien existe cada vez mayor conciencia sobre la necesidad de erradicar las expresiones y actitudes discriminatorias, ni las pancartas ni los hashtags han logrado hasta el momento alterar una realidad: al día de hoy, no existen casos en el fútbol de elite de jugadores en actividad que se haya reconocido gays. Solo unos pocos se han animado a hacerlo luego de su retiro.

La única excepción en el fútbol profesional es Joshua Cavallo, jugador australiano de primera división que en octubre del año pasado decidió dejar de esconder su condición. Cavallo recordó el caso de Justin Fashanu, jugador de raza negra que pasó de ser estrella del fútbol inglés a verse primero segregado en su club por los rumores sobre su homosexualidad y luego expulsado después de que la confesara públicamente, en 1990. Ocho años más tarde, deprimido y rechazado por el ambiente futbolístico, Fashanu se suicidó. Su fecha de nacimiento, el 19 de febrero, fue elegida como Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte.

De todos modos, los prejuicios no son ni de lejos exclusivos del fútbol. En varios otros deportes de consumo masivo también hay muchos deportistas con temor a mostrarse tal cuales son, y por eso se han formado equipos cuya consigna es la total apertura. Un caso en Tucumán es Aliviar, equipo de voley que nació en 2015 con el objetivo de brindar contención a jugadores que no se sentían cómodos en otros lugares. “Queremos mostrar que no hay barreras para jugar. Que se puede, sin importar la vida personal de cada uno. Al principio sufrimos rechazo y discriminación, pero con el tiempo y el cambio de pensamiento, hemos logrado aceptación”, contó Marcos Arrieta, uno de los iniciadores de Aliviar.

En el rugby, existen dos clubes abiertos a la diversidad sexual: Ciervos Pampas (Buenos Aires) y Huarpes (Mendoza).

Volviendo al fútbol, es prácticamente desconocido que Argentina tiene su propio seleccionado nacional sexualmente diverso, Los Dogos, y que ya ganó un Mundial en 2007. Más aún: nuestro país será sede de la edición 2024, cuya organización corre por cuenta de Los Dogos y que por primera vez contaría con apoyo de la AFA. De momento, esa misma AFA que invita a luchar contra la homofobia no los reconoce como equipo oficial ni les brinda acceso a sus predios de entrenamiento. Ojalá no todo quede en pancartas y leyendas de colores.