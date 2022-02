Loli Molina dará un recital en el Rosita Ávila

Loli Molina estará haciendo una gira por distintas ciudades del país donde hará un repaso de sus cuatro discos de estudio, y pisará Tucumán este miércoles a las 21 en el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.500).

Molina es guitarrista, compositora, escritora, productora y artista visual, nacida en Buenos Aires y radicada en México los últimos años.

Ha recorrido escenarios y festivales de América Latina, América del Norte y Europa, y ha tocado con referentes de la música contemporánea Latinoamericana como Fito Páez, Fernando Cabrera, Chico Cesar, Juan Quintero, Kevin Johansen, Santiago Vázquez, El David Aguilar, To Brandileone y tantos más; ha participado como música de sesión para grupos como Kinky en su MTV Unplugged, y compone música original para cine y televisión.

Ganadora de un premio MTV y nominada en reiteradas oportunidades a los Premios Gardel, Loli Molina ha sido parte de los homenajes sinfónicos a Gustavo Cerati y Violeta Parra entre otros grandes proyectos.

En esta gira, visitará distintos puntos del país, como Buenos Aires, Paraná, Córdoba, Salta, Bariloche y Tucumán.

En una entrevista exclusiva con LA GACETA, la artista comparte un poco de su trayectoria musical, procesos y como decide vivir su vida en sintonía con la música.

- ¿Cómo se inicia tu camino en la música? Tu historia desde que decidiste que querías dedicarte a esto.

-La música ha sido parte de mi vida desde que era muy chica, en distintas formas, como mi niñera, como mi maestra, como mi refugio, y ya a partir de los 20 también como mi oficio. A esa edad más o menos “ decidí “ o más bien, las circunstancias de la vida me llevaron a ingresar al ámbito de la música profesionalmente. Al comienzo yo tenía muchos sueños y una visión muy ingenua de lo que implicaba dedicarse profesionalmente a esto y lo pagué muy caro, pero sirvió para aprender. Luego en un momento tomé las riendas de mi camino y a partir de ahí comenzó a ser un poco menos oscuro, por así decirlo. Mi camino está en desarrollo y requiere de constante trabajo y atención y mucha dedicación.

- ¿Cómo y por qué tomas la decisión de ir a vivir a México?

- Me fui a México porque quería cambiar de aire y empezar una página nueva, en blanco y además quería apostarle a una relación de pareja con quien hoy sigue siendo mi novio, él vivía allá. Para mi fue como un salto al vacío, creo que fue un movimiento fundamental que agradezco mucho poder haber hecho.

- ¿Cómo es tu proceso de producción, desde la idea, hasta que la canción está lista, cómo te inspiras, con quien trabajas?

- Mis procesos son cada vez más lentos, de mucho pensamiento, de mucha introspección. Me gusta comenzar con conceptos y símbolos amplios al comienzo de un cuerpo de trabajo, establecer un marco conceptual que me permita ir indagando, refinando y que todo tenga una coherencia que lo sustente. Me inspira la naturaleza, los procesos de autoconocimiento, los estados alterados de la consciencia, la búsqueda de la consciencia, la luz y la oscuridad. Trabajo siempre con gente linda y cercana, no me alcanza con que sean buenos profesionales, necesito también sentir que son personas que me comprenden, y que de alguna manera tienen la voluntad de meterse a fondo en el viaje que la música propone.

- ¿Cuáles son tus expectativas para esta gira?

- Estoy aprendiendo a vivir con menos expectativas porque observo que son la madre de toda desilusión. Así que, con que las cosas marchen sobre ruedas, todo el equipo esté contento, tengamos salud y la gente pueda conectar lindo con la música me doy por hecha.

- ¿Qué es lo que más disfrutas y lo que menos disfrutas de hacer música?

- Disfruto de hacer que los instrumentos y mi voz suenen, disfruto de los breves momentos de epifanía cuando estoy componiendo, disfruto tocar con gente linda. no disfruto de grabar, ni pasar horas en el estudio, ni en la ruta, ni lejos de mi casa ni luchando contra el algoritmo y el sistema para poder trabajar.

- ¿Cuáles son tus objetivos y expectativas para este año?

Como dije antes, estoy aprendiendo a vivir con menos expectativas. Quisiera poder organizarme en muchos sentidos para estudiar otras cosas que me interesan que no tienen que ver con la música y vivir tranquila y serenamente.

Las entradas para el recital de Loli Molina están disponibles Passline y en el local de ropa alternativa Costa High (San Martín 363). (Producción periodística: Belén López Sales)