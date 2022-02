Definen qué harán con El Rulo

Con el avance de la obra de la Primera Confitería, se prevé que el tránsito en la ruta provincial 338, hacia San Javier, irá en aumento. Ricardo Abad, titular de la Dirección de Vialidad Provincial, indicó que se está intensificando el mantenimiento del camino y que previo a la inauguración de la Confitería se repavimentará donde sea necesario.

Sobre la situación de El Rulo, añadió que en un par de meses se remplazará el puente. Esta decisión se tomó luego de que ingenieros del área monitorearan la estructura (la información se publicó en el sitio oficial el 9 de septiembre de 2021) y destacaran la importancia de cambiarla.

Por su parte, Sebastián Giobellina, presidente del Ente Tucumán Turismo, dijo que no sabe exactamente qué se hará con El Rulo, pero que cree que lo mejor sería mantenerlo como una especie de monumento y hacer un by pass para el tránsito. “Hoy los ómnibus de dos pisos no pueden pasar por El Rulo. Con una obra allí los turistas harían completo el circuito de Las Yungas y llegarían al Cristo”, explicó.