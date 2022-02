Creen que en poco tiempo disminuirá la mortalidad por covid-19

Debido al dinamismo que caracterizó a la ultima ola de la pandemia, con un crecimiento brusco en la escala de contagios, en el Ministerio de Salud estiman que los próximos meses no serán la excepción y sospechan que puede producirse un aumento de las infecciones respiratorias. En consecuencia, tomaron la decisión de atender en las guardias febriles no sólo a pacientes con covid, sino también con otras patologías respiratorias como la influenza. “Estamos pensando en la temporada de frío. Nos estamos preparando para atender al paciente covid, pero también al que presente una gripe o en los menores una bronquiolitis. Con el comienzo de clases cualquier tipo de virus se puede transmitir de la misma forma que el covid”, afirmó Salvador Sal, el nuevo responsable de los consultorios febriles de la provincia.

Esta nueva decisión implicaría cambios en el funcionamiento de los centros. Sin embargo, Sal adelantó que por el momento no se tomarán medidas significativas. “Seguiremos actuando con previsión, en estos meses cuando bajen los indicadores de Covid veremos si aparecen de otra enfermedad, y entonces ahí haremos una adecuación. ¿Creemos que va a haber cambios? Sí, pero todavía no los sabemos con certeza”, manifestó. Y aclaró que no descarta que requieran habilitar más nodos o hacer modificaciones.

El jueves asumieron en su nuevos cargos Sal, responsable de los Centros de Testeos y Guardias Febriles de la provincia; Verónica Coccioli, jefa del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente y Dive Mohamed, coordinadora general de los Servicios de Emergencia. En la cartera sanitaria aseguraron que estos cambios en las direcciones no supondrán grandes modificaciones y continuaran preparándose para transitar eficientemente la temporada invernal. Sal comentó en comunicación con LA GACETA, que desde el año pasado se encuentran habilitados todos los centros de testeos tanto del primer, segundo y tercer nivel. Estos son: CAPS, policlínicas, centros de testeos pre hospitalarios (carpas de Plaza Belgrano y Parque 9 de julio, como así también las ubicadas en Tafí del Valle y San Pedro de Colalao) y los hospitales centrales.

En los centros de testeos el paciente tiene la primera llegada al Servicio de Salud, donde le realizan el testeo y determinan si es positivo o negativo para covid. Una guardia febril, en cambio, es donde se hace la recepción del paciente que necesita atención médica por comorbilidades o por la gravedad de la patología. El paciente grave o moderado es el que llega a la guardia febril y se le realizan estudios complementarios dependiendo la condición clínica.

En algunos casos funcionan de 7 a 19 o de 9 a 16 y excepcionalmente extienden su atención por 24 horas. “Estamos implementando el mismo criterio que estableció el Ministerio hace unas semanas atrás: paciente mayor de 50 o todo menor con comorbilidades con síntomas, no estamos testeando asintomáticos. A los menores de 50 sin comorbilidades que tengan nexo les damos el certificado con el positivo”, indicó. Y explicó que para el Sistema de Salud un paciente que tenga un nexo positivo muy cercano, se lo considera contagiado. “Se carga al sistema ese positivo sin ser hisopado, se lo considera por nexo o clínica”, detalló.

Disminución de casos

Sal ratificó que los índices de positividad están decreciendo. Sin embargo, esperan que haya un leve aumento de casos por el inicio de clases y por la época invernal. “No creemos que sean brotes masivos. Vamos a trabajar con lo que llamamos bloqueo de foco. Habrá pocos y vamos a tratar de actuar con rapidez”, dijo. Precisó que ese aumento estará relacionado con la cantidad de personas dentro de un mismo lugar, es por eso que hacen hincapié en el uso del barbijo, alcohol y el distanciamiento.

Manifestó que si bien el porcentaje de personas que llegan al consultorio febril con síntomas va disminuyendo, aún tienen muchos pacientes internados. “Cuando comparamos la curva de mortalidad y contagios entre la segunda y la tercera ola, podemos ver que siguen el mismo patrón: cuando aumentan los casos hay poca mortalidad y cuando disminuyen los casos la mortalidad aumenta”. Y estimó que el número de fallecidos comenzara a descender en dos o tres semanas aproximadamente- “Creemos que llegara el fin de la tercera ola” expresó.