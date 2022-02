“No quise matarlo, sólo intenté protegerme”, dijo el acusado

“Le pido disculpas a la familia del señor (Juan Pedro) González porque no tuve intenciones de matarlo. Sólo intenté proteger mi vida”, declaró Omar Leonardo Santana cuando hizo uso de la palabra antes de ser condenado. “Él me disparó primero, por eso decidí responder, pero nunca quise quitarle la vida como dijeron todos en la audiencia. Esas son mentiras”, añadió.

El acusado indicó que no es un hombre que se ganaba la vida robando como se deslizó en el debate. “Trabajaba en el Mercofrut desde hace mucho tiempo. Es cierto que tengo un antecedente, pero es de cuando era menor y aprendí la lección. Después comencé a ganarme la vida legalmente porque mi madre me consiguió un trabajo en el mercado. No vivo de lo que robo. Esta fue la primera vez que lo hice en mucho tiempo”, relató Santana.

En un momento de su declaración, el condenado señaló: “sabía perfectamente que lo que estaba haciendo podía terminar mal. Por eso disparé, sentí que mi vida corría peligro y por eso procuré defenderme, pero nunca quise acabar con la vida de este señor”.

A su turno, Karen Daiana Frías, volvió a contar la “versión de la torta”. “Salí de mi casa con él para comprar una torta para el cumpleaños de mi hijo. No sabía que iba a salir a robar plata para hacer esa compra. Él me propuso hacerlo y no desconfié porque no había nada raro en su invitación”, señaló. La joven imploró por su futuro. “No tuve nada que ver. Sólo quise protegerme y por eso salí corriendo. Nunca robé y tampoco sabía que él lo hacía. Sólo conocía que una vez había tenido problemas cuando era menor de edad”, señaló casi entre lágrimas.

Demora

Los jueces María Alejandra Balcázar, Isolina Apas Pérez de Nucci y Bernardo L’Erario no creyeron en sus palabras y terminaron declarándolos penalmente responsables de los delitos por los que llegaron acusados. Por pedido de los defensores, se deberá realizar una nueva audiencia para que otro tribunal les imponga la pena. Aún no se sabe cuándo se realizará el debate y tampoco será sencillo programarlo. Legalmente no pueden participar los integrantes de este tribunal y ninguno de los jueces que de alguna manera tuvieron participación en el proceso que se abrió hace casi un año.

En la nueva audiencia, todas las partes deben a dar conocer los detalles del proceso y los informes que realicen los profesionales sobre su conducta. En base a esos y otros elementos, los jueces intervinientes deberán imponerles la pena. La parte acusadora ya adelantó que pediría 20 años a Santana y posiblemente 10 a su pareja.