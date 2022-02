Docentes privados piden participar de reuniones con el gobierno

Docentes nucleados en el gremio de Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) se reunieron en plaza Independencia como reclamo para formar parte de la próxima reunión entre el Gobierno y los representantes del Frente Gremial Docente.

Según lo previsto por el calendario escolar, el 2 de marzo comienza el ciclo lectivo 2022 en la provincia. En este contexto, desde Casa de Gobierno ofrecieron a los representantes de los sindicatos estatales, una compensación del 21% por la inflación del año pasado. Sin embargo, en las próximas reuniones se definirá la paritaria prevista para este año.

Bernardo Beltrán, titular de Sadop em la provincia, aseguró que el ofrecimiento que se hizo es “sólo una especie de blanqueo al bono que se dio el año pasado” y que todavía queda discutir un acuerdo salarial.

“Pensamos que ese 20% hay que incrementarlo en el básico. Por lo menos en la primera parte del año debería llegar al 30% o 35%. Después habría que volver a discutir porque hay que ver cómo evoluciona la inflación”, expresó e hizo hincapié en la pérdida significativa que tuvo el salario docente en los últimos dos años.

Sostuvo que todavía no hay ninguna medida de fuerza planteada para la semana que viene, pero que están pendientes de las nuevas propuestas salariales por parte del gobierno. “Es una actitud obtusa por parte del ministerio el no dialogar con los representantes de los colegios privados de Tucumán. Hace mucho tiempo que pedimos participar de las reuniones y no recibimos ni una notificación sobre que están al tanto de nuestro pedido. Eso genera molestias de otro tipo. Podría haber un poco más de respeto por lo menos”, explicó.

Consultado por la situación edilicia de algunos colegios, aseguró que hay colegios que no están en condiciones de dar clases y que nunca lo estuvieron por sus condiciones precarias. “Nosotros hacemos las presentaciones pertinentes, pero quien debe definir es el ministerio de educación”, explicó.