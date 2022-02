El cruce de “Juariu” y Claudia Villafañe en Masterchef

Son varios frentes los que hay que atender en un programa tan exitoso como Masterchef. Muchos pensarán que solo se trata de cocinar, pero hay muchos más. Eso lo tiene bien claro “Vicky” Braier, más conocida como “Juariu”, la representante tucumana que tiene el show más visto de la televisión argentina. Anoche, en un inesperado cruce con Claudia Villafañe, aquello volvió a comprobarse.

La ex esposa de Diego Maradona y primera campeona de Masterchef estuvo presente en el programa 74 de la actual temporada reemplazando como jurado a Germán Martitegui, quien no pudo ir por problemas de salud.

En las típicas visitas que hacen los jurados, mesa por mesa, mientras los participantes empiezan a cocinar, Claudia no pasó desapercibida cuando le tocó pasar por la de “Juariu”.

Acompañada por Damián Betular, otro de los jurados Claudia llegó a la estación de la tucumana y no parecía haberse olvidado de una disputa virtual que esta tuvo con una de sus hijas. “Todo era felicidad hasta que recordé que Gianinna me tiene bloqueada”, comentó “Juariu” en la entrevista pos programa (que se editan dentro del programa). Las fichas comenzaban a caer: claro, “Vicky” se dedica a stalkear famosos y en una ocasión hizo lo propio con Giannina y Daniel Osvaldo anunciando su relación cuando todavía no era de público conocimiento.

“¿Ustedes se conocían ya?”, les preguntó Betular. “Sé quién es, pero no nos conocíamos personalmente”, advirtió

Villafañe. “Juariu” no lo podía creer: “¡Claudia! ¡Sabés quién soy!”, exclamó. La ex de Diego igualmente aclaró de inmediato: “La conozco viste por su trabajo, ¿no? Y muchas veces la quería buscar para...”. Sin terminar de decir la frase, Claudia hizo un gesto nada bueno y que daba a entender que había algo mal.

La tucumana se hizo la desentendida y la charla volvió a ser de cocina. “‘Jauriu’, tené en cuenta que es para cinco comensales”. Como suele pasar en el programa, Claudia había dicho mal su nombre pero la afectada no se hizo drama: “Claudia, decime como se te cante, como quieras vos”.

Luego recobró la memoria y explicó el motivo del enojo: “Yo no stalkeé a Gianinna y a Dalma, a las dos no, pero a Gianinna sí. Tuvo una relación con Daniel Osvaldo, y bueno...salió en las redes y sí, lo puse en mi Instagram, que estaban teniendo un algo; no les ha gustado a Gianinna y Osvaldo y me bloquearon”.