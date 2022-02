"Oficialmente, no está confirmada la intervención de la Mutualidad", aseguró Daniel Deiana

El legislador provincial Daniel Deiana (Frente de Todos) permanece a la espera de la notificación formal, pero está al tanto de las versiones sobre un fallo de la Justicia Federal de Tucumán que implica un duro revés para su gestión al frente de la Mutualidad Provincial. "Oficialmente, no está confirmada la intervención”, aseguró, de todas maneras, el dirigente peronista.

Según trascendió, el juez federal Luis Poviña resolvió la intervención de la entidad ante un pedido efectuado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Deiana, que se encuentra al frente de la Mutualidad desde 2004, aclaró a LA GACETA que, por el momento, "no tenemos notificación de ninguna ninguna resolución judicial" en el marco de ese expediente, dado que "no somos parte del proceso”.

"El Inaes es el que solicita la medida, con el voto de la minoría. Me parece otra irregularidad. Plantearon supuestos problemas de administración; falta de solidez económica y hablan de cuestiones que tienen que ver con la falta de prestación de servicios”, profundizó el legislador peronista.

DESCARGO. El legislador jaldista Daniel Deiana defendió su gestión al frente de la Mutualidad Provincial.

Además, respaldó su gestión al frente de la institución. "La Mutualidad tiene hoy un patrimonio de $600 millones; los proveedores y los sueldos al día. Todo el personal está trabajando. En ningún momento se dejó de atender. Hace 18 años que la institución tiene las cuentas y los libros de manera regular. Nunca tuvimos objeciones", garantizó.

E insistió: "Nos llama la atención que hoy vengan con esta medida".

LA GACETA le consultó si consideraba que esta situación podía estar vinculada a la interna entre el gobernador interino Osvaldo Jaldo -por quien Deiana había tomado partido- y el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, de máxima tensión en la previa a las PASO de 2021.

“No, no sé. Ya la interna pasó. Todo esto sí comenzó entre mayo y abril del 2021. Hoy la interna no tiene injerencia. Quizás hay otros motivos que no conocemos y cuestiones que no tienen que ver con la interna", reflexionó.

Y aventuró que podría "haber motivos personales". "(Por ejemplo), ex empleados que tienen intereses económicos; pueden ser personas que iniciaron juicios y los perdieron y que no les conviene que siga este Consejo. Alguien quizás busca beneficios económicos. Pueden haber muchos motivos”, enumeró.

Al margen de esto, remarcó que "la Mutualidad es una institución sólida, que pagó su deuda y es fuerte". "Lamentablemente, puede pasar esta situación”, admitió.