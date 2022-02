Bussi insiste con formar "un frente amplio": "Con la oposición dividida, siempre gana el peronismo"

Este año recién comienza, pero 2023 está a la vuelta de la esquina para el ámbito político. Las primeras conversaciones de cara a las próximas elecciones provinciales comienzan a tener repercusiones en los distintos espacios políticos. Y ahora fue el legislador Ricardo Bussi, líder de Fuerza Republicana (FR), quien aportó su punto de vista.

"Con la oposición dividida, siempre gana y ganará el peronismo", planteó el ex diputado y ex senador nacional. Y agregó: "si no podemos hacer un gran frente no peronista, jamás podremos ganar".

De esta forma, Bussi reavivó la posibilidad -planteada antes de las PASO de 2021- de que Fuerza Republicana se sume a los aliados a Juntos por el Cambio (JxC).

"Tal como como en aquella oportunidad, cuando intentamos conformar con (Mariano) Campero y (Roberto) Sánchez un frente amplio opositor, estoy dispuesto a ceder y discutir internamente, con quien sea, quién debe conducir", apuntó.

Inclusive, planteo una alternativa para definir los eventuales liderazgos o candidaturas dentro de la oposición.

"Siempre he dicho que si los dirigentes no pueden ponerse de acuerdo, con internas se dirimen las diferencias. La gente siempre debe tener la posibilidad de elegir", remarcó Bussi.