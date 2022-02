Cerca de Manzur, Boudou reapareció en la primera fila de un acto oficial del Gobierno

El ex vicepresidente Amado Boudou, quien goza del beneficio de libertad condicional y es un aliado crítico del Frente de Todos, fue uno de los presentes en el Palacio San Martín, donde el Gobierno homenajeó ayer al ex canciller Héctor Timerman, al cumplirse tres años de su fallecimiento. El controvertido ex funcionario estuvo sentado junto al procurador general del Tesoro, Carlos Zannini.

En el acto, que encabezó el canciller Santiago Cafiero, se rebautizó con el nombre de Timerman el Salón Norte de la Cancillería. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, fue uno de los funcionarios que cruzaron saludos con Boudou.

Entre los presentes estaba también el ministro de Economía, Martín Guzmán, al que Boudou criticó tras la derrota electoral del oficialismo el año pasado.

El 17 de octubre pasado, el ex vicepresidente fue uno de los oradores en un acto en Plaza de Mayo que concentró críticas contra el presidente Alberto Fernández.

“Formamos parte de un frente y es con todos. También con nosotros es el frente. Nuestra voz también tiene que estar ahí adentro”, reprochó Boudou ese día.

En el homenaje al ex canciller Timerman participaron funcionarios como Manzur (jefe de Gabinete); Eduardo de Pedro (ministro del Interior); Daniel Filmus (ministro de Ciencia y Tecnología); el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y allegados al exfuncionario fallecido, como su hermano Javier Timerman y Graciana Peñafort (directora general de Asuntos Jurídicos del Senado).

En el comunicado oficial de la Cancillería no se informó de la presencia de Boudou. Tampoco hubo ninguna alusión al memorando con Irán que firmó Timerman cuando encabezaba la diplomacia argentina.

“Este es un acto de reparación que buscamos desde el primer día, porque era necesaria esta justicia histórica, rodeados de afectos, de amigos y admiración. Y creo que es el inicio de un camino de reivindicación de su testimonio y entrega”, dijo Cafiero sobre Timerman.