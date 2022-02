Perpetua para dos hombres por un salvaje ataque en Villa Mariano Moreno

El crimen de Cristian Nahuel Flores se cerró con una segunda condena a prisión perpetua. Ese fue el final de un homicidio que se registró en agosto de 2021 en Villa Mariano Moreno y que conmovió a los habitantes de ese sector de la provincia por la crueldad con la que actuaron los imputados.

Los acusados, Josué Maximiliano Villalba (foto) y Luciano Sebastián Pucheta, en un primer momento dijeron que la víctima había ingresado al domicilio donde ellos se encontraban con fines de robo y que por eso lo habían atacado. Sin embargo, en la audiencia quedó demostrado que en realidad los tres entraron juntos a la casa donde se registró el homicidio.

Por razones que no quedaron claras, el trío de amigos comenzó a consumir bebidas alcohólicas y, posiblemente, drogas. En un momento dado, los imputados empezaron a golpear a la víctima, y cuando ya estaba totalmente indefenso por las lesiones que había sufrido, lo torturaron hasta que perdió la vida. “Fue un hecho aberrante, cometido con ferocidad. Le provocaron dolor y sufrimiento mientras estaba indefenso. No hay razón para creer que Villalba fue víctima de un ataque. Él mató a Nahuel, eso no tiene discusión. Lo ataron, lo torturaron, le provocaron más de 44 heridas cortantes y lo quemaron con un cuchillo calentado al fuego. No hay forma de justificar semejante ataque y muerte”, enumeró el auxiliar fiscal Lucas Maggio, que actuó con las instrucciones del fiscal Ignacio López Bustos.

El representante del MPF pidió que Villalba sea condenado por el delito de homicidio, doblemente agravado por ensañamiento y alevosía, a la pena de prisión perpetua. Los jueces Fanny Suriani, Juana Juárez y Diego Lammoglia le dieron la razón y el acusado terminó recibiendo esa dura sentencia.

En tanto que Pucheta recibió la misma condena a través de un juicio abreviado. La diferencia es que cuando cumpla 20 años en prisión, podrá solicitar que un tribunal revise su comportamiento para definir si le darán por cumplida la pena o si está en condiciones de comenzar a recibir permisos especiales de salidas transitorias. Su cómplice, al no haber aceptado el acuerdo, permanecerá al menos 30 años tras las rejas, si la condena queda firme.