No hará falta ir al banco para dar “fe de vida”

A partir del 1° de marzo los jubilados y pensionados deberán volver a realizar el trámite de fe de vida en los bancos para poder percibir los cobros.

Debido a la pandemia, en marzo de 2020 esta gestión se había suspendido para evitar aglomeraciones pero a dos años de esa medida, la diligencia se reactivará con una diferencia: no será necesaria la presencialidad del beneficiado en las instituciones bancarias. Si bien las medidas para prevenir contagios de coronavirus se flexibilizaron, la tecnología hoy permite que los mayores de edad se sigan cuidando y se expongan lo menos posible a las aglomeraciones.

Las opciones

“Sabemos que la alternativa tradicional para muchos será presentarse en la sucursal todos los meses, previo a la fecha de cobro de la jubilación. Es una de las opciones, pero eso comenzará a verse a partir de marzo”, reconoció Adrián Eduardo Rivalta, gerente del Banco Nación. En entrevista con LA GACETA, el encargado de la sucursal de San Martín y Maipú destacó que todos los bancos habilitaron canales alternativos para disminuir el riesgo a contagios.

“Los bancos volverán a hacer el control de forma mensual por cualquiera de los canales habilitados: en nuestro caso puede ser a través de la aplicación BN+ (cada banco tiene su propia app en Play Store), a través de los canales electrónicos de los cajeros automáticos, que cuentan con el lector biométrico (captan la huella digital) y también con la opción de que el jubilado o pensionado realice compras con la tarjeta de crédito o de débito de forma presencial. En el último caso -reiteró- resalto que la compra debe ser presencial y con DNI en un local; una compra en la web no sería válida para este trámite”, explicó. En ese sentido Rivalta ejemplificó: “yendo a una farmacia o al súper y pagando con la tarjeta ya quedaría verificada la fe de vida y automáticamente se le acreditarían a la persona los fondos previsionales en sus cuentas. A este proceso deben hacerlo todos los meses”.

Por otro lado, el gerente señaló: “sabemos que hay casos de personas que se encuentran inmovilizadas o que por cuestiones de salud no pueden acercarse a las sucursales o efectuar la verificación de fe de vida por otros canales. Para esos casos un tercero podría hacer el trámite siempre y cuando acompañe con un certificado de supervivencia de la Policía”.

“Comprando con la tarjeta de crédito es lo más cómodo para validar ese trámite. La compra mensual en el supermercado la pagás con la tarjeta y ya queda acreditado con tu firma, además de que presentás el DNI”, le dijo a nuestro diario Gladys Somoza, una jubilada que sabe que a partir de marzo vuelve la gestión de supervivencia.

“El uso de la tarjeta es la opción más práctica para quienes no manejamos redes sociales ni aplicaciones. Además es más seguro en el uso diario porque no manejás efectivo. El único problema es que en los barrios no todos los locales aceptan tarjeta, por eso hay personas que eligen venir a cobrar en ventanilla, pero es un peligro cuando salís del banco por las mecheras”, argumentó Inés Sánchez, una pensionada.

Trámite excepcional

“La fe de vida es una exigencia de la Anses pero que se hace a través del banco. Cada jubilado elige la boca de pago que prefiere. En el caso de quienes cobran por ventanilla todos los meses no es necesario que hagan este trámite. Para quienes no eligen esta opción, los bancos sacaron muchas alternativas, algunas mejores que otras, por eso también cada uno tiene la opción de elegir en qué banco prefiere cobrar”, indicó el titular de la Anses, Enrique Salvatierra. “Existen las excepciones para cada trámite. Por ejemplo hoy un equipo de Anses fue a visitar a una persona que solicitaba acceder a un préstamo y que no podía venir a la sucursal por razón de fuerza mayor. Esa persona que estaba inmovilizada firmó ante nuestro veedor, porque el trámite del préstamo es sí o sí presencial. No es el caso del de fe de vida, que puede hacerse mediante las Apps e incluso mediante un apoderado -que suele ser algún hijo- que puede ayudar a la persona mayor a hacer esta gestión sin tener que salir de casa y sin mayor inconveniente”, concluyó.

Reintegro de fondos

Rivalta explicó que cuando algún apoderado cobra el dinero de un fallecido, los bancos consiguen el reintegro de esos fondos y lo restituyen a Anses. “En el caso de que hubiera habido extracciones de las cajas de ahorro posteriores al fallecimiento de una persona, ese dinero se terminará reintegrando. Generalmente tras un deceso queda un periodo de ventana de dos o tres meses que es la demora del trámite de defunción en Anses. Una vez que llega ese informe el banco bloquea la caja de ahorro y activa el mecanismo de recupero de esos fondos que luego se restituyen a Anses”, detalló. “El banco interviene notificando a los herederos sobre esta situación. Generalmente para entonces no ocurrieron más de dos extracciones, y cuando se notifica a los herederos eventualmente se trató de algún desconocimiento en el trámite o el circuito. Son muy pocos los casos en los que se llegó a problemas legales para conseguir esos reintegros. En la mayoría de los reclamos, el dinero fue restituido por los herederos”, finalizó.

Alternativas

Opción 1: Huella digital

Cada banco tiene una aplicación digital para realizar este trámite, también cuentan con lector biométrico en las sucursales que capta la huella digital.



Opción 2: compra con tarjeta de débito/crédito

El jubilado puede ir a hacer una compra presencial en un comercio. Debe llevar su DNI.



Opción 3: certificado policial

Un tercero puede hacer el trámite en el banco acompañando un certificado de supervivencia que haya sido otorgado por la Policía.



Opción 4: certificado médico (banco Santiago)

En su página (bse.com.ar) el Banco Santiago informa que se puede depositar sobres cerrados en los buzones de cada sucursal con certificado médico de supervivencia (de no más de 10 días de la fecha de emisión), fotocopia del DNI, firmada, número de teléfono y correo electrónico.

“Macro Jubilados”: el banco presenta un espacio digital para la realización del trámite de supervivencia

Ante el inminente retorno del trámite de fe de vida para el cobro de jubilaciones y pensiones, que comenzará a ser exigencia a partir del 1° de marzo, el banco Macro informó que a través de la aplicación “Macro Jubilados” los usuarios “podrán realizar sus operaciones habituales de forma rápida y sencilla, sin claves y sin moverse de sus hogares”. Entre esas opciones está la de hacer la gestión de supervivencia. “Desde el teléfono celular es posible renovar la Fe de Vida, obtener comprobantes de Pagos Previsionales y solicitar próximas fechas de cobro, entre otras funcionalidades”, comunicó la entidad bancaria.

Para la realización del trámite de fe de vida, se le exigirá al usuario que ingrese en un link, que saque una foto del frente y el dorso de su DNI, que se saque una foto (sin anteojos) y siga algunas indicaciones de movimiento. Tras realzar eso, inmediatamente se le confirmará que la supervivencia se acreditó y también se le informará la próxima fecha en que debe volver a realizar el mismo procedimiento.