Un nene de 12 años se mató debido al bullying que sufrió durante un año

El bullying escolar se cobró otra víctima en Estados Unidos. El adolescente Drayke Hardman (12 años) decidió quitarse la vida luego de soportar durante un año el bullying por parte de un compañero de clase. El trágico hecho ocurrió en Tooele, un condado del Estado de Utah.

Los padres del menor, Andy y Samie Hardman, contaron que habían estado en contacto con las autoridades de la escuela de su hijo acerca de la situación de acoso por la cual estaba atravesando su hijo. A principios de la semana, Drayke había regresado a casa con un ojo morado, y le había confiado a su hermana que había sido producto de la pelea con un compañero.

El miércoles por la noche intentó acabar con su vida. Fue hallado por sus hermanas, quienes lo llevaron al hospital, donde murió, finalmente, a las pocas horas.

La familia Hardman hizo un llamado a otros padres para que estén atentos a los signos que revelan que una persona está sufriendo bullying, y los instó a que intervengan para que no ocurran más tragedias.

Los padres del menor explicaron que habían decidido publicar la historia con el objetivo de que se genere consciencia acerca de la terrible realidad del acoso escolar.

En las redes, la mamá de Drayke rindió homenaje a su hijo, y contó que tenía el corazón destrozado.

“Este es el resultado de la intimidación, mi chico buenmozo estaba peleando una batalla de la que ni siquiera yo podía salvarlo. Es real, es silencioso y no hay absolutamente nada que puedas hacer como padre para quitar este profundo dolor. No hay señales, solo palabras hirientes de otros que finalmente robaron nuestro Drayke de este lugar cruel. ¿Cómo un niño de 12 años que fue amado ferozmente por todos piensa que la vida es tan difícil que necesita salir de ella?”, posteó Samie en su cuenta de Instagram.

“Mi corazón está destrozado, no sé cómo arreglarlo, o si alguna vez lo haré, pero pasaré cada minuto enseñando bondad en la memoria de mi persona favorita. Su propósito aquí era enseñar bondad, mostrar amor y lo hizo absolutamente, tomó a cualquiera como amigo para que tuvieran uno. Una vez que estabas en la tribu de Drayke, estabas allí para siempre. No puedo empezar a expresar lo agradecido que estoy por mi gente, por las llamadas, los textos, todos los mensajes. Intento responder, lo hago, pero no sé cómo en este momento. Diré que los abracen, abrácenlos fuerte. Enséñenles a vivir y a amar ferozmente. Enseñen amabilidad y #doitfordrayke (#HazloPorDrayke, en inglés)”, añadió la triste mamá.

El padre de niño tuiteó sobre el amor de su hijo por el equipo de Utah Jazz, de la NBA, y etiquetó a varios de sus jugadores. “Nuestro dulce bebé de 12 años falleció esta mañana después de un intento de quitarse la vida anoche. Él es el mayor fanático de @utahjazz. Gracias por hacer un punto brillante en su corazón. #hazlofordrayke”, posteó. El jugador Donovan Mitchell retuiteó y dijo que estaba orando por los Hardman.