Qué ver en CCC Go, Paramount+, Mubi, Netflix y Starzplay

Hijos de la mafia (Europa Europa, a las 18)

El juez que Alessandro Preziosi interpreta en este film está inspirado en la figura del presidente de la Corte de Menores de Reggio Calabria, Roberto Di Bella. Desde 2012, Di Bella ha adoptado una disposición que autoriza la pérdida de responsabilidad parental por los hijos de los mafiosos.

Cadaver de la novia (HBO Family, a las 20.41)

Ambientada en una aldea europea del siglo 19, esta película de animación cuenta la historia de Víctor (voz de Johnny Depp), un joven que es llevado al inframundo al casarse accidentalmente con una misteriosa novia que es un cadáver (voz de Helena Bonham Carter) mientras que su novia real, Victoria (voz de Emily Watson), le espera en la tierra de los vivos. Aún cuando la vida en el mundo de los muertos resulta ser mucho más colorida de lo que su estricta educación ofrecía, Víctor comprende que no existe nada en esta vida ni en la otra, que lo pueda separar de su verdadero amor.

Otro dia para matar (Sony, a las 21.55)

En ‘Otro día para matar’, la esposa de John Wick acaba de morir, por lo que él está devastado y sólo. Pero la soledad dura poco cuando llega un último regalo de ella: una cachorrita llamada Daisy. Los días parecen ir bien para John pero todo se derrumba cuando unos ladrones rusos entran a su casa, le roban su preciado Mustang y matan a Daisy. John Wick era un asesino a sueldo retirado y ahora tendrá que volver al negocio para darle caza a los que le arrebataron todo lo que tenía.

AMAZON PRIME

El baile de las locas

La película sigue a Eugénie (Lou de Laâge), una joven que está internada en el hospital psiquiátrico Salpêtrière de París a fines del siglo XIX porque -según dice- puede hablar con los muertos. Laurent interpreta a Geneviève, la enfermera jefe de la Salpêtrière, que es testigo de los “tratamientos” oscuros y a menudo bárbaros administrados por el neurólogo jefe Jean-Martin Charcot (Grégoire Bonnet), que incluyen hacer desfilar a las pacientes del asilo frente al público en y de forma grotesca.

PARAMOUNT+

Pulp fiction

Jules y Vincent, dos asesinos a sueldo con no demasiadas luces, trabajan para el gángster Marsellus Wallace. Vincent le confiesa a Jules que Marsellus le ha pedido que cuide de Mia, su atractiva mujer. Jules le recomienda prudencia porque es muy peligroso sobrepasarse con la novia del jefe. Cuando llega la hora de trabajar, ambos deben ponerse “manos a la obra”. Su misión: recuperar un misterioso maletín.

MUBI

Polvo

Polvo es una comedia negra mexicana, escrita y dirigida por el actor José María Yazpik, que cuenta la historia del pueblo de San Ignacio, en Baja California, donde sus habitantes se conocen, se cuidan y también se traicionan. Es 1982 y una muy inusual lluvia de paquetes que contienen polvo blanco caen del cielo. Nadie sabe por qué o de dónde vienen, pero los habitantes le empezarán a dar diferentes usos: para desinfectar el baño o para volver a trazar las líneas del campo de baseball, por ejemplo. Años después de haber probado suerte como actor en los Estados Unidos, el Chato regresa a San Ignacio para pedirles a sus pobladores que le regresen los paquetes a cambio de unos dólares.

NETFLIX

Keeping up with the Kardashians

Los Kardashian se reúnen para hablar de algo muy serio. Khloé lucha contra la ansiedad. Kim y Kanye avanzan hacia una relación estable y duradera. Y Kris y Bruce luchan con su matrimonio en disolución. Ahora que los Jenner concretaron su divorcio, la familia debe enfrentar los desafíos de adaptarse a su nueva estructura. (Temporadas 9 y 10).

STARZPLAY

The White Queen

“The White Queen” cuenta la fascinante historia de tres mujeres diferentes, pero igual de implacables, que conspiran, manipulan y seducen para llegar al trono inglés. La historia comienza en 1464 a causa de un enfrentamiento civil entre dos poderosas familias los York y los Lancaster.