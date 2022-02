“Spencer”, el drama biográfico sobre la historia de Lady Di

Se renuevan las carteleras de los cines tucumanos con nuevas películas de diferentes géneros.

“Ambulancia”, “Spencer” y “Uncharted” estarán disponibles desde hoy en las distintas salas de la provincia, como el Cine Atlas, Cinemacenter, Sunstar Cinemas y Cines del Solar.

Los horarios y costo de las entradas se encuentran detallados en la página web de cada cine.

Acción y suspenso

Los estrenos de la semana inician a pura acción con “Ambulancia”, dirigida por Michael Bay y protagonizada por Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González.

Durante un día en las calles de Los Ángeles, tres vidas cambiarán por siempre. En un acto desesperado por conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de su esposa, recurre a la única persona que sabe que no debería, su hermano adoptivo Danny, un carismático criminal de profesión, le ofrece el mayor atraco a un banco en la historia de Los Ángeles: 32 millones de dólares. Con su esposa debatiéndose entre la vida y la muerte, Will no puede decir que no. Pero cuando su escape sale espectacularmente mal, los hermanos secuestran una ambulancia con un policía herido, aferrado a la vida, y el increíble técnico en emergencia Cam Thompson a bordo del vehículo. En una persecución a máxima velocidad, que nunca se detiene, Will y Danny deberán huir de un inmenso dispositivo de fuerzas de seguridad desplegado por toda la ciudad, mantener a sus rehenes con vida y de alguna forma tratar de no matarse entre ellos, todo esto, mientras ejecutan la huida más loca jamás vista en la ciudad de Los Ángeles.

Drama histórico

Continuando con un drama biográfico, “Spencer” del director Pablo Larraín retrata la vida de Diana Frances Spencer, o mejor conocida como Lady Di, interpretada por la recientemente nominada al Oscar Kristen Stewart.

La película, con guión de Steven Knight, cubre un fin de semana crítico a principios de los años 90, cuando la princesa Diana decidió que su matrimonio con el príncipe Carlos no estaba funcionando y que necesitaba desviarse de un camino por el que iba a ser reina algún día. El drama tiene lugar durante tres días, en una de sus últimas vacaciones navideñas en la Casa de Windsor situada en su finca de Sandringham en Norfolk, Inglaterra.

Aventuras

Finalmente, llega “Uncharted”, la película basada en una de las series de videojuegos más vendidas y aclamadas por la crítica de todos los tiempos dirigida por Ruben Fleischer.

Protagonizada por Tom Holland como Nathan Drake, un joven astuto y carismático, quien vivirá su primera aventura con su ingenioso compañero Victor “Sully” Sullivan, interpretado por Mark Wahlberg.

En una aventura de acción que se extiende por todo el mundo, ambos se embarcan en una peligrosa búsqueda de “el mayor tesoro nunca antes encontrado” al tiempo que rastrean las claves que les podrían conducir al hermano de Nathan, perdido hace ya mucho tiempo.