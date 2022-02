La foto que probaría el romance entre Rodrigo De Paul y “Tini” Stoessel

Los rumores de romance entre “Tini” Stoessel y Rodrigo De Paul crecen cada vez más. Entre “Me gusta”, reacciones y teorías detalladas de sus seguidores, ambas celebridades no dejan de estar bajo todos los reflectores.

Días atrás, el jugador de la Selección habría cometido un error y terminó dejando pistas de que había visitado el perfil de la cantante. En tanto, “Tini” pasaba sus días de viaje en el exterior y tampoco pudo escapar de la mirada de sus fans, que la habían vuelto a relacionar con su ex pareja, el colombiano Sebastián Yatra.

Mientras que, aparentemente, cada uno seguía su rutina por su lado, una foto cambió todo y volvió a llevar el nombre de las estrellas a los buscadores.

La intérprete de “Miénteme” y el futbolista lucieron la misma prenda de vestir, y esa fue la chispa que encendió los rumores nuevamente. Durante su gira por Madrid, España, “Tini” se reunió con otras celebridades, entre ellas el famoso streamer español Ibai. En el encuentro, virtual, la joven argentina apareció con una remera blanca con la leyenda "Balenciaga", posteriormente, De Paul se mostró en su cuenta de Instagram con la misma prenda.

La encargada de seguir a fondo la supuesta relación es la panelista del programa Mañanísima, Estefanía Berardi. Durante el ciclo, explicó cómo había sucedido el episodio de días atrás.

"Circuló una foto de Tini Stoessel que subió antes de ayer donde a Rodri se le escapó un like. ¿Por qué digo que se le escapó?", inició Berardi y añadió: “Ellos se siguen en las redes porque dicen que son amigos y tal vez a él le apareció el posteo y se le escapó el like”.

"Le dio like y después lo borró para no ser noticia. Fue tarde porque yo lo vi y ahora ya no está más", aseguró.