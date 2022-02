Prometen agilizar el sistema para otorgar el DNI

A medida que van levantándose restricciones y empezamos a transitar la “nueva normalidad” mucho de lo que postergamos a causa de la pandemia se acumula en nuestra agenda de obligaciones. Y esos efectos repercuten en las reparticiones públicas. Es el caso del Registro Civil, que afronta una demanda extraordinaria de trámites de Documento Nacional de Identidad (DNI).

“Se ha generado un atraso”, comentó la directora del Registro Civil, Carolina Bidegorry, y para subsanarlo destacó que tomarán una serie de medidas, entre ellas realizar operativos especiales de documentación, extender el horario de atención al público y traer nuevamente a la provincia el camión de fábrica que tiene el Renaper (Registro Nacional de Personas).

“La demanda por el momento es alta. Nosotros ya estamos trabajando a ritmos normales, como antes de la pandemia, pero seguimos con ese cuello de botella que se ha generado”, sostuvo la funcionaria. Puso como ejemplo que en instancias normales se registran 1.000 trámites de DNI por día, pero en cuarentena esto se redujo a un 10%. Por eso, flexibilizadas las restricciones, fueron miles los tucumanos que iniciaron las gestiones al mismo tiempo.

Actualmente, el Registro Civil tramita de 20.000 a 22.000 documentos de identidad por mes. Los turnos se gestionan según la delegación en la que se encuentre el solicitante, ya sea por la web o en forma presencial, por orden de llegada. Bidegorry garantizó la apertura de un nuevo sistema de turnos con medidas de seguridad, para evitar problemas causados por falsas gestorías. “Es real que llegan muchos turnos falsos. Hay falsos gestores que emiten una constancia en PDF y cuando la persona llega acá no están cargados los turnos en el sistema”, explicó.

Sostuvo que este tipo de prácticas no son recomendadas, ya que puede resultar peligroso entregar datos personales a un desconocido. “El turno es gratis, no requiere ningún tipo de intermediario. Cada uno está en su derecho de contratar o no contratar, ese es otro tema”, apuntó Bidegorry.

Algunos ciudadanos consideran esta opción porque tienen dificultad para conseguir turnos, ya sea por falta de tiempo, por no contar con dirección de correo electrónico (necesaria para verificar la asistencia), porque la demanda es muy alta o porque carecen de medios tecnológicos.

“La actualización del turnero está funcionando desde el 1 de julio del año pasado, y además de validar la identidad del ciudadano permitió que se bloqueen más de 8.000 direcciones de mail falsas, algunas de las cuales utilizaban la imagen institucional del registro para cometer la estafa -comentó Bidegorry-. Trabajamos para seguir ampliando servicios y también, si hay malas prácticas, erradicarlas. Sea de quien sea”.

Sobre esto, la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, comentó: “lamentablemente, frente a la alta demanda existen personas inescrupulosas que ofrecen turnos y cobran por este servicio, cuando en realidad sabemos que el turno se obtiene online y totalmente gratuito”. Agregó que se realizaron numerosas acciones tendientes a encontrar responsables, seguido de las denuncias penales correspondientes. “El personal del Registro Civil está trabajando con mucho compromiso y haciendo su mayor esfuerzo para sanear esta situación excepcional”, sostuvo.

A todo esto, ¿cómo marcha el programa de digitalización? “Estamos poniendo turneros y también avanzamos con la emisión de actas digitales, con el apoyo del ingeniero Sergio Epstein, del área de modernización”, aseveró Bidegorry. (Producción periodística: Bárbara Nieva).

Denuncia penal: falsos gestores y turnos nunca registrados

En marzo de 2021, el Registro Civil presentó una denuncia penal para que se investigue lo que hay detrás de las gestorías, debido a que notaron que proliferaban en las redes sociales personas que ofrecían turnos para el Registro Civil. Además, la institución había recibido una serie de demandas de parte de los ciudadanos por turnos que nunca fueron registrados en el sistema. “Hemos iniciado acciones internas, y a medida que vamos investigando y consiguiendo datos, lo comunicamos a la Justicia para colaborar con la investigación”, explicó Carolina Bidegorry, directora del Registro Civil.