Un negocio fallido habría detonado la amistad entre Ruggeri y Goycochea

Una amistad rota hace 20 años saltó con entredichos en los medios y, al parecer, el distanciamiento entre Oscar Ruggeri y Sergio Goycochea fue por un préstamo y una inversión que salió mal, como lo definió el ex arquero de la Selección Argentina.

El “Cabezón” fue el primero que salió a hablar y sostuvo que “le presté plata y encima soy el difícil”. En una entrevista concedida a Clarín, en 1999, “Goyco” contó que “le pregunté a Coppola si tenía la posibilidad de conseguir una plata para mi suegro. Me dijo que sí y después de unos días, junto con Ruggeri y Pumpido, me contó que iban a invertir ellos”.

Entre los detalles explicó que “se hizo un negocio, una hipoteca, no se les pudo pagar y se terminó con un remate, donde ellos se quedaron con la propiedad. De amiguismo no se hizo nada. Si bien fue para mi suegro, sólo hice el contacto. Pero cuando ese local se haga plata, nos podremos sentar a hablar para no perder la relación. Es muy injusto quedar así por un negocio mal hecho”.

Pero nada de eso parece que sucedió, ya que fue Ruggeri el que comentó que “le costó dar” con Goycochea para arreglar esos números.

En una nota publicada en TN.com se le atribuye a Goycochea una explicación: “Me extrañó que Oscar dijera que yo le debía plata y que no me podía encontrar. Trabajé los últimos dos años en Vélez y en Newell’s y tengo hace cinco años el mismo número de celular. Era fácil encontrarme. Lo que pasa es que cuando hay plata de por medio se puede reaccionar de cualquier manera. Yo tengo la conciencia tranquila, no me escapé de nadie”.

En la misma nota citada de Clarín, “Goyco” reconoció que “a la distancia me arrepiento. Pero si hubiera salido bien el negocio, ¿me habrían llamado para repartir los intereses por haber hecho el contacto? Yo lo hice de buena fe y salió mal como otros negocios en este país. Por eso no podés tirar debajo de un tren a un tipo”.