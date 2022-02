El dirigente K que golpeó a una empleada de la terminal de ómnibus fue citado a indagatoria y pidió licencia

En las últimas horas, el nombre José Ernesto Schulman terminó en todos los buscadores. Se trata del presidente de la Liga de Derechos Humanos, que luego de protagonizar un violento hecho que tuvo como víctima a la empleada de una oficina, fue imputado por la Justicia.

Según informaron las autoridades, Schulman tendrá que responder formalmente por los delitos de amenazas y lesiones leves, agravadas por mediar violencia de género. Para ello, deberá apersonarse en la Dirección Departamental de Investigaciones de Mar del Plata el próximo jueves 24 de febrero a las 9:30.

Durante la jornada del sábado, se difundió un video en el que se puede ver a Schulman en un ataque de furia que terminó de la peor manera. El hombre se encontraba en una terminal de ómnibus, como parte del tramo que había hecho para regresar a su casa luego de un viaje más extenso, pero cuando le informaron que habrían dilaciones en el horario de salida explotó.

Todo el episodio quedó registrado con las cámaras de seguridad del lugar. De un lado del mostrador, se encuentra la recepcionista -una joven de 21 años, gestionando los reclamos, enfrente se ve a otra mujer y a Schulman exaltado exigiendo respuestas.

Sin mediar demasiadas palabras, el hombre saca su celular, comienza a filmar a la empleada y apunta: “Me dijiste 4 horas”, haciendo referencia al tiempo de espera, y añade: “¿Sabes lo que puedo hacer? Te puedo meter en cana”.

Acto seguido, sobrepasa el límite de ingreso para clientes y le grita en el oído a la joven: “¿De qué te reís?”, simultáneamente, le imparte un golpe en la cabeza y la insulta.

Las escenas siguientes se centraron en Schulman vociferando insultos y agresiones. “Pelotuda, conchuda, hija de puta, ¿de qué te reís?”, lanzó.

La otra mujer que estaba presente, salió rápidamente de la oficina cuando vio la escena y en el interín entró un empleado de la firma para averiguar qué estaba sucediendo.

“¡Desde hace tres horas que esta pendeja se me está cagando de risa con que el colectivo no viene!”, intentó argumentar Schulman.

Durante la jornada de ayer, la liga de Derechos Humanos le dio lugar al pedido de licencia. En tanto, al ser miembro del Partido Comunista, la organización decidió amonestarlo por el episodio.

El pedido de disculpas de Ernesto Schulman

El presidente de la Liga de Derechos Humanos compartió un mensaje en sus redes sociales al ver el escándalo en el que había quedado envuelto por su reprochable comportamiento.

“A mis compañeres”, inicia el descargo. “Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica”, manifestó.

En el escrito, se refiere a su condición médica particular para tratar justificar accionar: “Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron”.

“Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora”, cerró.