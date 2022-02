Una actriz volvió a defender a Juan Darthés: "Le destruyeron la vida"

Luego de un gran despliegue judicial, que implicó el trabajo de juzgados en distintas locaciones del continente, el juicio de Thelma Fardín contra Juan Darthés parecía estar cerca de tener una definición. Sin embargo, el proceso tuvo un desenlace inesperado.

La presentación de cargos por abuso sexual contra el actor separó la opinión de muchos argentinos. Hubo quienes decidieron manifestarse en contra del comportamiento que las demandantes denunciaron, y quienes, en contraposición, pidieron escuchar las dos campanas.

Aunque fueron pocas las personas que se solidarizaron públicamente con Darthés, en las últimas semanas algunas figuras alzaron la voz e hicieron un descargo. María Rosa Fugazot fue una de ellas.

Se trata de la segunda oportunidad en que la actríz es categórica al referirse al tema. En diálogo con Florencia de la V, conductora del programa Intrusos, explicó en qué sostiene su defensa: "Yo cuando defendí a Juan lo defendí porque lo conocí, porque trabajé mucho con él. Y porque, realmente, nunca vi una actitud desagradable de él. De cualquier manera, la Justicia tiene que cumplir con su trabajo, sea de donde sea. El prejuzgar es muy feo y muy jorobado, porque destruís vidas".

Además, lamentó la situación en la que se encuentra actualmente el actor. "A mí me da dolor. Yo me comunico poco, pero me comunico con Juan. Más allá de lo que diga la Justicia, él ya está destruido. A ese muchacho le destruyeron la vida”, consideró.

Cómo continúa la causa contra Juan Darthés

Una vez que se hizo pública la decisión de la Justicia de Brasil de anular el juicio, Thelma Fardín emitió un descargo en sus redes sociales explicando cómo vive la situación.

“Hoy, un Tribunal Superior de Brasil decidió volver a cero el juicio contra Juan Darthés, que ya estaba prácticamente sobre el final. Un juicio que costó muchísimo llevar adelante y que se suspende, no por irregularidades, sino porque ahora un tribunal dice que no hay jurisdicción, que no está bien y que no se puede juzgar ahí (en Brasil)”, fueron las primeras palabras de la actriz denunciante.

En el clip, que posteó en su cuenta de Instagram, expresa su disconformidad con el desarrollo de los hechos. “Son montón de tecnicismos insoportables e injustos para la víctima, pero el mensaje de hoy es la impunidad. Viajé a Nicaragua y allí dijeron que había que juzgarlo, pero este tipo se fugó a Brasil y Brasil decide que tiene jurisdicción para juzgarlo. Sin embargo, hoy nos encontramos con esto”, comentó y aseguró que el resultado es de “un nivel de revictimización violento”.

En el último tramo del mensaje, reiteró que “este no es el final” y que su lucha por Justicia continuará. “La Corte Suprema ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia Federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia Federal, iremos a la Justicia local, pero vamos a seguir insistiendo que la Justicia nos escuche. No se termina acá, estoy cansada, pero no estoy vencida", finalizó.