Ataque a una ciclista en Tafí Viejo: los bikers piden mayor seguridad en las sendas

“Mi amiga tiene pesadillas y no quiere salir a ningún lado después de lo que pasó”, expresó L.S., una de las chicas que andaba en bicicleta con E., quien fue atacada por un hombre desnudo con pasamontañas. El hecho ocurrió el sábado 5 de febrero cerca de las 17 en el sendero que lleva al Viaducto en Tafí Viejo.

“Fue horrible lo que nos pasó y recomiendo a toda persona que haga las denuncias. Espero que la Justicia actúe”, agregó la joven. El grupo de amigas había salido a compartir en bici para “dispersarse” y además porque “el lugar es hermoso”. “Ahora no sé si volveremos. Quedamos con miedo y si volvemos no sabemos con qué nos podemos encontrar”, dijo L. El agresor empujó del rodado a la víctima, que quedó tirada en el pasto. “Apenas nos dimos cuenta de lo que pasaba, porque E. venía detrás, comenzamos a gritar y yo le tiré una piedra al tipo para que deje a mi amiga. Esto no puede pasar en las sendas”, reclamó. Luego del hecho, las jóvenes recurrieron a otros bikers para poder salir de la zona.

Carlos “Charly” Apud, quien es profesor hace 13 años de Mountain Bike, contó que hace tiempo diferentes deportistas pidieron a las autoridades mayor seguridad y no obtuvieron respuestas.

“Esa zona ahora es tierra de nadie. Antes uno podía disfrutar de un buen entrenamiento o con amigos y no pasaba nada. No te robaban como ahora y menos te aparecía un loco en plena calle como les pasó a estas chicas”, relató. “El que va solo o con dos o tres amigos, corre peligro de que le pase algo”, agregó.

Según dijo el profesional, hasta hace unos meses había acceso por una propiedad privada, cuyo dueño permitía que los bikers pasaran por allí para llegar al Viaducto; ahora esa opción está cancelada. “Ahora no te permiten pasar, entonces los bikers buscan otra calle para llegar allí. Está inseguro porque nadie pasa y además a nosotros nos cortaron las piernas en tema trabajo. Yo llevaba a mis alumnos a practicar ahí y bueno, ya no se puede”, dijo. Según dijo, los bikers al no poder entrenar en esa senda, se dirigen a Horco Molle o a la avenida Perón. “En Horco Molle hay algunos policías; entonces te sentís un poco más seguro pero en los otros lugares no. Sería bueno que haya custodia policial en todos lados, asi podamos manejarnos tranquilos”, agregó Apud. La zona en donde sucedió el hecho con E. es conocido como el circuito El Viaducto. Se ingresa por una finca de limones, hay una senda (en la que se realizaron muchas carreras, según contó Apud) y la misma termina en el puente del Viaducto. “Muchas personas aman ir a este lugar. Es muy hermoso”, expresó la. amiga de la víctima. “Siempre hacemos ese camino. Nos comenzamos a juntar en pandemia y salíamos a andar para disfrutar y hacer gimnasia por salud. Siempre nos manejamos de día e íbamos para esa zona porque siempre estaba llena de gente”, contó L. Las chicas son oriundas de Tafí Viejo y ese día habían salido desde allí hacia la comuna de Nueva Esperanza y luego llegarían al Viaducto. “Antes tenías esa finca para pasar y como la cerraron, tomás otro camino”. La joven contó que a otra amiga le sucedió lo mismo en 2021 en la senda. “Me enteré en un grupo que a muchas mujeres les pasó lo mismo y que nadie hizo la denuncia porque la Policía no hace nada. Todos tienen ese pensamiento, de por qué iban a denunciar si nadie reacciona ante esto”, agregó. Las chicas ese día realizaron la denuncia en la comisaría de Tafí Viejo. L. dijo que no les prestaron atención. “Si no fuera por los medios, la Justicia no se mueve”.

El sujeto que atacó a las bikers hace una semana, habría actuado de la misma forma con varias personas más. “Sentí mucho machismo en esta situación. Si no le pasa a la hermana o la esposa o a una amiga de ellos, no se mueven. Nosotras nos ofrecimos como carnada incluso para buscarlo a este tipo y que lo atrapen. También sugerí que busquen el pasamontañas, que hagan algo para encontrarlo”, dijo L.

Héctor “Etín” Manca, que tambien es biker, contó que padeció un asalto a mano armada hace unos años y desde ese momento dijo que no sale a andar solo o de a dos. “Tenes que salir en grupo. Fui victima en caminos vecinales, nos robaron las bicicletas apuntando con arma y nos gatillaron. Es necesario que haya más seguridad en todas las sendas y caminos”, dijo.

El deportista recalcó que el biker no salga solo a andar y que cada uno debe tener precauciones. “En Yerba Buena hubo muchos casos desfavorables y al poner policía uno se siente más seguro. Siempre que uno sale a andar debe ver adónde se mete, ser cuidadoso y repito: es necesario reforzar la seguridad”, opinó.

“Con el corte de esa senda hubo mucha gente damnificada. Antes vos veías 200 bikers o más. Era impresionante. En ese lugar antes no pasaba nadie, sólo bikers. No había gente en moto, nada. Al estar cerrado ese lugar, te queda ir por fincas o caminos rurales, ahí ya hay gente. Es más rural y estás más expuesto. Es más peligroso”, contó L.L., un biker que pidió no publicar su identidad. “Ese camino estaba bueno porque eran seis kilómetros de sombra y además disfrutabas de la naturaleza, es bello. Ahora tenés que buscar otra alternativa. Pedimos que haya más policías”, concluyó.

El fin de semana del ataque, fueron policías del 911 a patruillar por la zona del viaducto. También la investigadora de la Justicia Emilia Pelletti se apersonó en el lugar de los hechos junto a personal de la Unidad Regional Norte y de las comisarías de El Cadillal y de Tafí Viejo. Allí, se llevó a cabo una inspección. Además, como medida preventiva, se resolvió que efectivos quedaran apostados en esa zona.