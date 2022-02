Una bailarina tucumana fue becada para estudiar en el Colón

Valentina Dahan, alumna del estudio de danza Steps, tiene 15 años y fue seleccionada con una beca para ir a estudiar ballet un año en el prestigioso Teatro Colón, en una entrevista exclusiva, nos comparte un poquito de su vida y de su trayecto por la danza.

Valentina cuenta que empezó con la danza a los casi cuatro años, impulsada por su familia. “Bailaba todo el tiempo en mi casa, mi abuela le decía a mi mamá que me lleve a un estudio de danza”, comenta.

Dice que la inspira llegar a ser como Marianella Núñez, primera bailarina del Royal Ballet de Inglaterra y su modelo a seguir en el mundo de ballet.

Agrega que asiste a clases rigurosamente de lunes a sábado, llegando a ensayar entre una hora y media y tres horas dependiendo el tipo de clase, ya sea ballet, contemporáneo, puntas, entre otras.

Destaca que cuenta con el apoyo de sus profesoras Anamá Soria, Agostina Chain, Pilar Nadal, Antonella Mazziotti y Cynthia Martín, que la educaron y formaron durante años.

El proceso para ingresar al Teatro Colón no fue corto ni sencillo, ya que consta de distintas etapas de evaluación donde se van seleccionando a las mejores candidatas. “Tuve que estudiar francés, música, hacer clases grupales y particulares”, detalla.

La primera etapa consiste en enviar un video realizando algunos pasos, para la siguiente, se dictaron dos semanas de clases virtuales a las primeras seleccionadas, y para finalizar, la audición presencial, donde se determinaron quienes accederían a la beca.

“Cuando llegué no lo podía creer: estaba en el Teatro Colón que es enorme y hermoso, estaba súper callada. Durante la audición nos evaluaban 11 personas, daba bastante miedo, porque estaban muy serias y susurraban entre ellas. Cuando me dijeron que había entrado, me emocioné muchísimo, aún no puedo creer que dentro de poco me voy a Buenos Aires”, expresa la bailarina.

La beca a la que accedió tiene una duración de un año. Luego deberá rendir una evaluación para pasar de curso y seguir formándose en la institución.

“Lo que más destaco de Vale es que es una alumna que disfruta lo que hace, cuando baila no la ves tensionada o preocupada, siempre se la ve disfrutando, es lo que más me gusta de ella”, afirma Soria, una de sus maestras.

“Creo que este año voy a poder lograr todo lo que me proponga, lo que más quiero es poder hacerme amiga de mis compañeras y estar al nivel necesario” concluye Dahan. (Producción periodística: Belén López Sales)