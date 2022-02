"Aula Segura": “Es innecesario que los chicos usen barbijo”

El 5 de febrero la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación publicó una carta abierta en la que padres, maestros, médicos, científicos y otros ciudadanos manifestaron preocupación por la falta de certezas con respecto al regreso a las aulas. Además, hicieron hincapié en la campaña de vacunación desplegada por el Ministerio de Salud de la provincia y dijeron: “la vacuna contra la covid no puede ser una condición para que los chicos gocen plenamente de sus derechos”.

Carina Mondino, una de las referentes de la agrupación, declaró a LA GACETA: “la vacunación no es obligatoria. por lo tanto no se debe restringir el derecho a la educación, que ya estuvo restringido, a ningún niño. Tengamos en cuenta que no todos volvieron, incluso algunos no tuvieron clases presenciales nunca. Se debe respetar el derecho de los niños y la decisión de las familias”.

Con respecto al programa “Aula Segura”, Mondino manifestó que el único punto en el que no coinciden es en el uso obligatorio del barbijo. “Lo que pedimos es que todas las decisiones que se tomen sean bajo evidencia científica. Creemos que el uso de barbijo en los más chicos es innecesario. La evidencia demuestra que es perjudicial, sobre todo para los niños de nivel inicial y los primeros grados que necesitan del lenguaje y las expresiones para comprender y expresar sus emociones y la socialización. Está comprobado que los niños sanos, y sobre todo en edad temprana, no son grandes transmisores. Está probado que es mucho más perjudicial el uso que el no uso” apuntó.

Además, esperan que desde el Ministerio de Educación anuncien las medidas de un plan de reinserción para los niños que no pudieron retomar los estudios. “No sabemos cuántos alumnos dejaron la escuela, cuál es el plan de reinserción, ni cómo recuperarán los contenidos no dictados. Queremos que se cumpla la presencialidad todos los días y no que sea un eslogan político, como fue el año pasado. Presencialidad plena, porque lo contrario genera brecha educativa y social” declaró.

En cuanto a la vacunación, Mondino pidió que no se discrimine a los niños no vacunados y resaltó la importancia de fomentar el calendario de vacunación obligatoria. “Durante 2020 y 2021 cerca del 70% no cumplió con el calendario obligatorio” detalló.

Desde Padres Organizados piden no seguir castigando a la educación, ya que en otros ámbitos no hay protocolos tan estrictos como sí los tienen las escuelas. “Es allí donde los niños se sienten contenidos y donde tenemos que poner el foco”, destacan.