"La vida a veces te sacude", la emotiva reflexión de Vero Lozano tras su accidente

Los últimos días no fueron nada fáciles para Verónica Lozano. La conductora sufrió un terrible accidente durante sus vacaciones en Aspen por el cual deberá ser intervenida quirúrgicamente en los próximos días.

Lozano se encontraba junto a una instructora, cuando se le enganchó uno de los bastones y, al intentar acomodarlo, se resbaló y quedó colgada de sus manos a siete metros de altura.

Inmediatamente, personal del centro de esquí buscaron colchones para amortiguar la caída, pero la animadora no resistió y cayó.

Tras el accidente, "Vero" compartió una emotiva reflexión en su cuenta de la red social Instagram y agradeció el apoyo de sus seguidores.

"Un poco de todo porque la vida a veces te sacude... Estoy bien, no tengo dolor. El lunes veo al doctor y me dice cuando me opera los talones", escribió.

El post fue acompañado por fotos de su viaje a Estados Unidos y se llenó de mensajes de aliento de famosos y el público. "Gracias por las lindas energías. Las feas espejito y rebote", cerró.