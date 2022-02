"No me sale": Un padre abandonó a su hija por WhatsApp y causó furia

En las últimas horas se volvió viral un posteo que causó una ola de críticas y enojo entre los usuarios de las redes sociales. En un extenso mensaje, un padre abandonó a su hija y enunció algunos de los motivos de su decisión.

“No quiero hacer algo que no salga de mí”, escribió el hombre en un WhatsApp dirigido a la madre de la niña, Daniela. La joven, al tomar dimensión de la situación, estalló en angustia y tristeza.

Aún afligida por la dramática decisión de su ex pareja, tomó la iniciativa de compartir con otros lo que estaba viviendo. Así, publicó las declaraciones en un hilo de Twitter, que rápidamente captó la atención de los usuarios.

“Daniela, te mando este mensaje para no hacer esperar ni para causar más problemas y que quede todo claro”, fueron las primeras palabras del hombre, quien aseguraba no estar preparado para asumir su paternidad.

Luego, remarcó: “No sale nada de mí, no tengo iniciativa de ir a buscarla. Es muy loco, sí, pero prefiero decirlo y no boludear más. El tiempo pondrá todo en su lugar, hoy me pasa esto y estoy así”.

Decidido a ponerle fin al vínculo con su hija, intentó argumentar su comportamiento aduciendo que la nena no merecía tener una relación inestable en su vida. “Quería que lo sepas porque sos la madre, y no quiero jugar con Gala (su hija) en ir a buscarla y después desaparecer”, añadió.

“Sufro. No está cómoda (Gala) y yo tampoco. Prefiero ir con la verdad de lo que me pasa y no hacer líos. No quiero pelear”, indicó en el mensaje a Daniela.

Como si fuera poco, casi al cierre de la conversación, sentenció: “Si algún día nos cruzamos por alguna casualidad, no existo. No existimos”.

El padre de la nena se despidió diciendo “Chau!” y prometió continuar enviando dinero para su manutención.

El tuit se viralizó y miles de usuarios reaccionaron de forma negativa ante la actitud del hombre.

“El aborto masculino: ejemplo gráfico”, escribió la usuaria @CeciGuertyEn. Otra de las opiniones fue: “Sin código penal que lo prohíba ni riesgo de ir preso ni nada de nada”.