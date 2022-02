Programa "Aula segura": los docentes piden que se proteja la salud y avalan el protocolo

Los anuncios de las medidas que se implementarán para el regreso a clases, pautado para los primeros días de marzo, no dejaron conformes a todos los titulares de los gremios educativos. Si bien advirtieron que en muchas cosas se avanzó, reclaman más infraestructura, aunque ponderan el avance de la vacunación. El jueves las autoridades nacionales de Educación y Salud anunciaron el nuevo protocolo para la vuelta a las clases presenciales en los niveles inicial, primario y secundario. Se definió en las reuniones de los consejos federales de Salud y Educación en las que participaron los ministros tucumanos Luis Medina Ruiz y Juan Pablo Lichtmajer. Este nuevo protocolo elimina las burbujas de aislamiento y hace foco en el uso de barbijo, la vacunación y la ventilación, la higiene y la limpieza en las aulas.

A favor

David Toledo, secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), manifestó que es necesario establecer normas que permitan garantizar la salud y la vida de la comunidad educativa. Con respecto al protocolo para clases presenciales anunciado el jueves afirmó: “los últimos anuncios no hacen más que responder a una exigencia, una necesidad, teniendo en cuenta que el virus continúa atacando y con un alto porcentaje de personas vacunadas”.

También rescató la importancia de la vacunación en docentes, niños y adolescentes como una medida que acompañe la implementación de los protocolos. “La vacuna viene a ser fundamental, ya que es lo único que los hombres de ciencia han descubierto por el momento como paliativo para evitar males mayores con este virus”, dijo Toledo. Y agregó: “creemos plenamente en la presencialidad, siempre y cuando esté garantizada por los elementos de bioseguridad. Asimismo, esta presencialidad debe estar acompañada de la infraestructura y el equipamiento necesarios para garantizar los protocolos”.

Sobre la necesidad de infraestructura en las escuelas que cumplan con lo estipulado en los protocolos, Toledo sostuvo: “sabemos que se están realizando tareas de acondicionamiento y esfuerzos en los edificios escolares. Pero hay que extremar los esfuerzos para garantizar las condiciones sanitarias”. “Vamos a exigir que se tomen todos los recaudos necesarios para que la salud y la vida de la comunidad educativa no corran riesgos”, advirtió el titular de ATEP.

Compromiso

Por otra parte, Isabel Ruiz, secretaria General de la Agremiación del Personal de Enseñanza Media (APEM), dijo: “estamos de acuerdo en que las autoridades pongan el compromiso con la educación y la salud de niños y jóvenes. Es importante recuperar lo que más se pueda de lo que se perdió con la pandemia, el aislamiento y la escasa conectividad”

Sobre la infraestructura escolar, reconoció que la Nación realizó aportes económicos para el cuidado de la salud en los establecimientos escolares del país y remarcó: “también es importante el apoyo y control provincial de la existencia de material sanitizante y personal de maestranza en las escuelas”.

“Esperamos que el trabajo efectuado en las escuelas demuestre un avance en ese sentido -dijo Ruiz-. “La vacunación es fundamental en docentes, personal del establecimiento y alumnos, como también el barbijo y mantener la distancia. Debemos seguir cuidando y cuidándonos por el bien de la comunidad”.

Otra postura

En cambio, Raquel Grassino, de los Docentes Autoconvocados, se mostró disconforme con los anuncios del presidente Alberto Fernández. “Se trata de garantizar la presencialidad escolar a como dé lugar, a costa de la salud de docentes y estudiantes. El Gobierno nacional, los gobernadores y los sindicatos docentes pretenden que las clases se desenvuelvan bajo la ‘normalidad’ de convivir con los infectados de covid en las escuelas”, afirmó.

“Desde Docentes Autoconvocados vamos a discutir y organizarnos en asambleas para defender la salud y la vida. Somos partidarios de que las escuelas donde se produzcan contagios de docentes y alumnos tienen que cerrar, porque una persona contagiada contagia al universo que la rodea. Somos contrarios a la política de inmunidad de rebaño que ha fracasado en el mundo. Serán necesarias asambleas de docentes y padres que tomen las decisiones en conjunto, por encima de las disposiciones del Gobierno que pretende imponer la ‘normalidad”, declaró.

También consideró que la infraestructura de las escuelas no está en condiciones para cumplir con lo establecido en el protocolo. “Esta semana en que hemos retornado a las escuelas vemos como la política que han llevado adelante es de maquillaje y no resuelve los problemas estructurales, ni hay miras de que sean resueltos. Hay escuelas sin agua, sin luz. De la propia repartición de Construcciones Escolares, que tendría que ser equipada y tener al personal bien retribuido, dan cuenta de que no tienen equipos, ni siquiera movilidad para atender a los problemas que tienen las escuelas”, sostuvo Grassino.

(Producción periodística: Paula Cavanna)

Informe: se eliminan las burbujas de aislamiento

“Ante la presencia de síntomas o malestar general -asociado o no al covid-19-, el personal y los alumnos no deben acudir a clases y deben permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes. Al mismo tiempo se recomienda que realicen la consulta médica correspondiente. En caso de que no sean compatibles con covid-19, luego de 24 horas sin síntomas podrán volver a la escuela, pero ante la presencia de casos confirmados se debe cumplir el aislamiento previsto, así como las medidas dispuestas ante contactos estrechos según la condición de vacunación. Se eliminan las burbujas”, informó el Gobierno.