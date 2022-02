Whitney Houston: una década de su sorpresiva muerte

El 11 de febrero de 2012 una noticia conmocionaba al mundo de la música y del cine: la cantante y actriz Whitney Houston había sido hallada muerta en la bañadera de un hotel de Beverly Hills.

Al principio la muerte se había presentado como accidental. El análisis toxicológico forense concluiría, sin embargo, en que el fallecimiento había sido consecuencia de un ahogamiento prodcuto de los efectos de enfermedades cardíacas y del uso de cocaína.

De esa manera abrupta terminaba la vida de una mujer cuya voz había sido parte de la banda sonora de la vida de la gente, durante las décadas de 1980 y 1990.

Tres años después, su única hija, Bobbi Kristina Brown, moría de forma similar: ahogada tras consumir alcohol y drogas. En 2020, Nick Gordon, ex novio de Bobbi, no sobrevivió a una sobredosis de heroína.

La música giró alrededor de Houston desde su cuna. Nacida el 9 de agosto de 1963, en Newark (Nueva Jersey), era hija de la cantante de soul y gospel Cissy Houston, prima de Dionne Warwick y de Dee Dee Warwick y ahijada, nada menos, que de Aretha Franklin.

A sus 11 años comenzó a formarse como vocalista en el coro de góspel de niños en la New Hope Baptist Church, una Iglesia en Nueva Jersey. Y pocos años después acompañaba a su madre en los shows de Nueva York.

Tenía 22 años en 1985, cuando salió su primer álbum “Whitney Houston”, que vendió más de 25 millones de copias en el mundo -13 millones solo en Estados Unidos-. De ese primer disco, se consagrarían como clásicos: Saving all my love for you, How will I know, Greatest love of all y Nobody loves me like you do, entre otros temas que lideraron rankings y que la llevaron a ganar diversos premios.

Sumaría otros dos discos exitosos (“Whitney”, en 1987 y “I'm Your Baby Tonight”, en 1990) antes de que llegara su primer rol protagónico en una película, que la llevaría a otra escala de popularidad alrededor del globo: "El guardaespaldas", de 1992, con Kevin Costner.

La versión de I will always love you que realizó para la banda de sonido del film encabezó durante 14 semanas en el ranking Billboard Hot 100; y volvería a ingresar a esa lista después de su muerte.

En julio de 1992 se había casado con el cantante de hip hop Bobby Brown, y en marzo de 1993 nació Bobbi Kristina.

Siempre trabajó de manera incansable: protagonizó nuevas películas en las que también cantó, produjo nuevos discos que fueron éxitos musicales, llenó estadios en recitales.

En una entrevista en 2002 confesaba su adicción a las drogas y al alcohol; y subrayaba: "la fiesta terminó". El productor que la descubrió, Clive Davis, le escribió para trasmitirle sus deseos de que se recupere.

Los medios comenzaron a publicar acerca de la vida tumultuosa que llevaba, se divorció en 2007; y al menos en dos ocasiones se internó para rehabilitarse.

Dos días después de ensayar para la fiesta de los Premios Grammy 2012 con artistas como Brandy Norwood y Mónica Arnold, fue hallada boca abajo en la bañadera del hotel. Intentaron reanimarla durante 20 minutos. No funcionó. Tenía 48 años.