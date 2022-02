La Legislatura votó a favor del pase: “Esto ha sido una gran motivación para la vacunación”

La Legislatura sesionó el martes, por primera vez en 2022, en convocatoria del oficialismo para brindar el aval al DNU que prorroga la vigencia del pase sanitario en Tucumán hasta fines del mes de febrero, con el objetivo de que se completen la mayor cantidad de esquemas de vacunación contra la covid-19 antes del inicio del ciclo lectivo (2 de marzo). Finalmente, la Legislatura aprobó por 32 votos a favor y siete en contra el decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo.

Uno de los legisladores que votó a favor, José Ricardo Ascárate, comentó: “El pase sanitario corresponde con las expectativas que se tenían. Ha sido un gran motivador de la vacunación, se ha logrado que más de 560.000 personas concurrieran a colocarse la primera o segunda dosis”.

Asimismo, hizo referencia a lo dicho por Marta Cohen en una entrevista realizada por LA GACETA, donde aseguró que “el no vacunado y el vacunado deben caminar por carriles diferentes”. Ascárate agregó: “Mientras no entendamos esto, mientras no tengamos la conciencia social de que vacunados y no vacunados debemos ir por caminos diferentes, seguiremos viviendo una pandemia”.

El legislador opositor atribuyó el problema a una cuestión de “responsabilidad social” y no de “obligación”. Insistió en que la idea de la implementación del pase sanitario se centró en “motivar a la gente a vacunarse” y no a obligar a la ciudadanía.

Sin embargo, aseguró que “desde la vereda del frente”, es decir, desde el ‘hacer’, no se están realizando los controles correspondientes. “En el sector público sí se avanza, porque sí están pidiendo el pase. Pero en el sector privado no hay esa conciencia social. Al no haberla, no está ocurriendo lo que se busca con esto”, sostuvo el legislador.

Por su parte, el legislador Carlos Francisco “Cacho” Gómez, habló sobre la necesidad de reforzar los controles en otros sectores. “Tenemos que cuidarnos. Vi en algunos lugares que tendría que implementarse el pase sanitario por el cúmulo de gente. Es parte de la conciencia social, tal como usar el barbijo”, aseguró.

Además, manifestó que no está en contra de quienes deciden no vacunarse, porque “cada uno sabe lo que quiere para su cuerpo, su salud y su familia”, pero asegura que el pase sanitario conduce a que “podamos estar mejor protegidos todos”. Por último, el legislador oficialista sostuvo que “es cuestión de organizarse, ser más responsables y restringir algunas cosas, por el momento nada más” para que la pandemia se termine de una vez por todas y así “vencer esta batalla que nos ha tocado enfrentar”.

Para la salud y para el gobierno, según advirtieron, lo fundamental es la inmunización por vacunación. (Producción periodística: Bárbara Nieva).