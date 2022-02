El papa Francisco, sobre la eutanasia: "La muerte no es un derecho"

El papa Francisco se mostró este miércoles en contra de la eutanasia y aseguró que "la muerte no es un derecho" que pueda ser "programado".

"La muerte no es un derecho, no podemos programarla, tampoco evitarla. Toda persona tiene derecho a la vida, a los cuidados médicos y paliativos, para afrontar la muerte de manera más humana", afirmó Francisco en su tradicional catequesis semanal en el Aula Pablo VI.

Las declaraciones del pontífice se producen luego que la Cámara de Diputados de Italia empezó a discutir un proyecto de ley denominado "de fin de la vida" que busca regular el suicidio asistido y cuando se impulsa un referendo para aprobar la eutanasia.

Durante su catequesis, el Papa - que no usó las palabras eutanasia ni suicidio asistido - se mostró de modo contrario "a causar o a ayudar a cualquier tipo de suicidio".

"En efecto, la vida es un derecho, no la muerte, que hay que aceptar y no administrar. Y este principio ético concierne a todos, no sólo a los cristianos o a los creyentes", remarcó.