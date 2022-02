Se aprobó en la Legislatura el apoyo al arreglo con el FMI

Luego de la votación por la ampliación del pase sanitario en la provincia, en el registro de la Legislatura se continuó con la sesión extraordinaria y los legisladores presentes abordaron otros ocho temas. Entre ellos se destaca la “adhesión a las actuaciones que lleva a cabo el presidente, Alberto Fernández, y su equipo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

El proyecto fue votado casi por unanimidad, a excepción del voto negativo que de Federico Masso y de la abstención de Nadima Pecci, aunque ambos lo hicieron argumentando posturas diferentes.

Para la legisladora de Fuerza Republicana (FR) el proyecto se trata simplemente de una expresión política, ya que el acuerdo con el FMI no depende de lo expresado en el cuerpo legislativo de la provincia, sino de lo que se discuta dentro del Congreso de la Nación. “No me voy a sumar a ese juego del oficialismo, a pesar de que no me voy a oponer al acuerdo. Así que me abstengo”, exclamó Pecci cuando pidió la palabra.

Por su parte, el legislador del Movimiento Libres del Sur, aseguró que no se debería reconocer el préstamo tomado por el gobierno de Mauricio Macri en 2018. “No recuerdo ninguna negociación con el FMI que haya traído una mejor calidad de vida para los argentinos, sino que siempre de la mano de cada negociación vino esa palabra que nos duele y forma parte de la realidad que nos aflige a todos: ajuste”, señaló Masso durante su turno.

El resto de los presentes, oficialistas y opositores, coincidieron en la importancia de firmar un acuerdo con el Fondo para evitar el default y votaron positivamente el proyecto impulsado por los legisladores Raúl Ferrazano, Roberto Palina y Javier Morof, entre otros, y por el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.

Otro de los temas destacados que fue aprobado por unanimidad fue la declaración como “política prioritaria en la provincia la prevención y sanción del acoso sexual en lugares públicos o de acceso público”. El proyecto fue impulsado por el legislador José María Canelada, en concordancia con otra iniciativa de similares características presentada por la legisladora Marta Nájar.