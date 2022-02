Se debate la relevancia de los Premios Oscar 2022

La gala de los Premios Oscar siempre da de que hablar, y la revelación de los nominados para su 94º edición no fue la excepción. Las redes sociales se empezaron a llenar de una gran diversidad de opiniones, algunas a favor y otras en contra, respecto de los resultados. Por un lado, los que defienden la premiación y por otro los que no es la gran cosa.

Para esta edición, la Academia busca volver a la normalidad, evitando el formato híbrido de la gala pasada y recuperando la figura del presentador, que había estado ausente en las últimas tres ediciones, con el objetivo de ofrecer una ceremonia más dinámica.

La película argentina “El Prófugo” no entró en las nominaciones de este año.

A pesar de ser una de las premiaciones más importantes de la industria, el prestigio que suponía ganar un Oscar fue en descenso con los años. Sobre este aspecto hablamos con Fabián Soberón, crítico de cine y docente de la UNT, que nos compartió su visión sobre los cambios en el consumo audiovisual.

“Lo que cambió no son los premios en sí, sino la manera en la que consumimos productos audiovisuales. Se producen películas de manera masiva, ya no se apunta a que cada producción sea considerada una obra de arte, son las reglas del sistema capitalista en el que se mueve este sector. A la hora de consumir una película, el premio pasa a un plano secundario, las personas se guían por la publicidad, por las estrategias de las múltiples plataformas de streaming. No decidimos si consumir algo o no por los premios que tenga. Antes los filmes tenían un prestigio artístico, ahora se convierte cada vez mas en un producto comercial de consumo”, explica Soberón.

“Si hablamos específicamente de la ceremonia, el formato, mecánica, tiempos, figuras y clichés que ha sostenido por décadas, resulta como espectáculo un producto completamente obsoleto, le pesa que en la era de la información digital, la inmediatez es casi una obligación de la cual la premiación parece burlarse, dado la distancia entre los estrenos de las película. La ceremonia y valoración del premio parecen ir hacia un rumbo en común que al menos en esta parte del mundo genera una indiferencia tan grande como el deseo de consumir productos audiovisuales diferentes”, añade Juan Carlos Veiga, director de la Escuela Universitaria de Cine UNT.

La ceremonia se hará el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, además, se transmitirá por las redes oficiales de la Academia y por diversos canales de televisión. (Producción periodística: Belén López Sales)