The Landscapers: la pareja de asesinos fanáticos de Hollywood y la milicia, que casi cometen el crimen perfecto

Pocas historias parecían tan destinadas a ser parte de la televisión o el cine como la de los ingleses Christopher y Susan Edwards. Esta pareja londinense asesinó en 1998 a los padres de ella y los enterró en el jardín de su casa. Luego, se mudaron a Francia con la fantasía de haber cometido el crimen perfecto y aquella se mantuvo como realidad por 15 años. Recién en 2013, la policía descubrió los cuerpos y dieron con los asesinos hasta juzgarlos en la corte. The Landscapers (mal traducida como “Los Paisajistas”, por el jardín donde se enterraron los cadáveres) es una mini serie de HBO Max de finales del año pasado, signada como una de las mejores de todo el 2021 y que recrea el caso.

De los cuatro capítulos, una gran mayoría está dedicada a esos 15 años donde los Edwards todavía no habían sido descubiertos. Las particularidades de Christopher, interpretado por David Thewlis (el villano de Fargo en su tercera temporada) y Susan, interpretada por Olivia Colman (The Peep Show, The Lost Daughter, The Father) reafirman la tesis primera: su historia y la de los padres de ella, los señores Patricia y William Wycherley, debía ser contada.

La estadía en Lille, en Francia, duró lo que el dinero les permitió que dure (que igualmente fue bastante). Tras el asesinato, la pareja vació las cuentas de los difuntos y viajaron con más de 200.000 libras. Dinero que fueron gastando para sobrevivir y también para alimentar la pasión de Susan: los actores de Hollywood. Ella había desarrollado un fanatismo por la época de oro del cine estadounidense, especialmente por Gary Cooper, y todas sus películas. Así, la plata que habían robado y los sueldos de sus nuevos trabajos empezó a acabarse con lo que gastaban en souvenirs, sellos, autógrafos de colección, fotos autografiadas y hasta en parafernalia militar, la pasión de Chris.

¿Pero cómo ocultaron o disimularon ante sus familiares la muerte (o al menos para el resto, la ausencia) de los padres de Susan? Primero, ambos se habían puesto de acuerdo en mentir que la pareja de ancianos se había ido a vivir a Irlanda. "Mi padre haciéndose mayor y mi madre no siempre con la mejor salud se fueron a Irlanda para disfrutar del buen aire", le contó Susan a uno de sus parientes en 2007. A su vez, mantuvieron la farsa haciéndose pasar por las víctimas con cartas y postales que ellos mismos les mandaban a otros familiares.

Los gastos eran muchos, el dinero ya escaseaba y Chris no encontraba trabajo, por lo que allí comenzó el principio del fin para ellos. Chris llamó desde Lille a Londres a su madrastra para pedirle dinero y especificamente que no hablara con nadie de esto. La señora acudió directamente a la policía y los alertó de algo extraño. Días después, las fuerzas descubrieron los cuerpos y se contactaron con los asesinos: “nos entregaremos si nos pagan el pasaje de vuelta”, pusieron como condición. La policía aceptó y cumplió su parte del trato. La pareja también. Ambos fueron condenados a 25 años de prisión.

La serie está contada de una manera particular, lo que la hace más atractiva. Los quiebres de realidad, la mirada tras bambalinas de los actores y actrices, un paralelismo con el western (la debilidad de Susan) y un lenguaje que para algunos puede resultar “raro”, pero para otros, una manera espectacular de contar una historia de manera diferente. Diferente en la forma de contar y en el punto de vista. Pese a su condición de homicidas, puede desarrollarse hasta un cariño especial por ella y lo que atraviesa durante su huída. Un pequeño detalle servirá para sintetizar eso y su condición de mentirosa: Gerard Depardieu era el actor favorito de Chris. Como no conseguían sus autógrafos originales, Susan decidió hacerse pasar por él y escribirle cartas a su esposo para levantarle el ánimo, caído por la muerte de su hermano.

Los policías también tienen su punto de vista en la serie, por lo que podría decirse que hay algo de equidad en ese sentido. La manera en la que descubren el crimen y “quiebran” a los acusados para que confiesen, representa un logro bien retratado por la serie.

No sabemos si exactamente es la mejor serie de 2021, pero la historia merecía ser contada y “The Landscapers” y sus actuaciones, están a la altura.