Amenazaron Medina Ruiz por la vacunación y el pase sanitario

El ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, fue amenazado e intimidado ayer por un desconocido por fomentar la vacunación contra la covid-19. Los mensajes en contra suya y de su familia fueron enviados horas después de la exposición que realizó el funcionario en la Legislatura, en respaldo del pase sanitario que será debatido en una sesión extraordinaria desde las 8.30.

El titular de la cartera sanitaria le confirmó a LA GACETA que minutos después de las 14, luego de reunirse con el gobernador interino Osvaldo Jaldo, recibió en su teléfono celular mensajes intimidatorios desde un número desconocido. “Me insultaron y me amenazaron por las vacunas con varios mensajes de Whatsapp”, explicó. Preciso que lo trataron de “asesino”, de estar “matando gente” y que le enviaron varios emojis de ataúdes. “Tus hijos la pagarán”, fue otra de las frases que le enviaron antes de bloquear al agresor.

Medina Ruiz dijo que inmediatamente notificó de lo ocurrido a Jaldo y al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. Momentos después realizó la denuncia en la Policía (Delitos Telemáticos) y en la Justicia para que se investigue y se busque al responsable. Indicó también que aceptó tener una custodia policial en su domicilio para proteger a su familia.

“Esto es evidentemente por la vacuna, pero estoy convencido de que protege y salva vidas. Los movimientos que hay son más antipase que antivacunas, pero no estamos obligando a nadie; yo tengo hijos y nietos vacunados, no es que uno dice una cosa y hace otra. Estoy convencido de que lo que estamos haciendo es para salvar vidas”, dijo el funcionario.

Medina Ruiz se expresó preocupado por su familia, pero dijo que estos amedrentamientos no lo harán claudicar. “Este tipo de cosas a uno lo fortalece; no me gusta, porque uno no está acostumbrado y siempre hablé a cara descubierta. Desde el anonimato es fácil, pero son las reglas del juego, desgraciadamente”, lamentó. Agregó que recibió “todo el apoyo” de Jaldo y de Agüero Gamboa. “La vacuna es para salvar vidas. Es vacunar o restringir, y eso nadie lo quiere. Está probado que la vacuna es efectiva y que salva vidas”, insistió.

“Modo cobarde”

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo le dijo a este diario que respalda completamente a Medina Ruiz y que se solidariza con él y su familia ante las “amenazas cobardes” que recibió. “Evidentemente hay cosas que se pueden coincidir y otras que no, pero nunca se puede obrar de esa manera, y menos desde el modo cobarde del anonimato. Pido a la Justicia que actúe lo antes posible”, manifestó.

El tranqueño dijo que no van a retroceder con las políticas sanitarias, sino que las van a profundizar. “Significa cuidar la salud y la vida de los tucumanos”, resaltó. Y agregó: “el doctor Medina Ruiz cuenta con el apoyo de este gobernador en todo sentido”.

Durante la mañana de ayer, el ministro brindó un informe epidemiológico a los legisladores, quienes hoy desde las 8.30 le darán el aval al DNU que prorroga la vigencia del pase sanitario hasta fin de mes, para fomentar la aplicación de la tercera dosis antes del inicio de clases. El documento, que lleva la firma de Jaldo y de todo el Gabinete, también prohíbe la realización de eventos con más de 300 personas. Los investigadores sospechan que las amenazas que sufrió el ministro pueden haber surgido desde el sector perjudicado por la medida.

Tucumán sumó seis fallecidos: el Ministerio notificó 77 pacientes con respiradores

Seis personas perdieron la vida en las últimas horas como consecuencia del coronavirus, y Tucumán suma así 3.844 muertes desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud informó que las víctimas tenían entre 63 y 85 años, todas con comorbilidades. No precisó, sin embargo, si se encontraban inmunizadas contra la covid-19. A su vez, se notificó que hay 488 personas internadas como consecuencia del virus, de las cuales 77 cuentan con asistencia respiratoria y otras 280 ocupan camas críticas. Hubo 215 nuevos casos.